Российские космонавты смогут получить льготную ипотеку под 0,1% годовых

Москва, 8 декабря. «Промсвязьбанк» (ПСБ) и госкорпорация «Роскосмос» заключили соглашение, в рамках которого российские космонавты могут брать ипотеку по льготной программе под 0,1% годовых.

Соглашение подписали после старта ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-20» с Байконура. Жилье можно приобрести как на первичном, так и на вторичном рынке.

«Максимальная сумма кредитования составляет 12 млн рублей для космонавтов, 7 млн рублей — для кандидатов в космонавты, первоначальный взнос — 10% от суммы кредита. Кредит предоставляется на срок от трех до 15 лет», — пояснили в Роскосмосе.

Ипотечные ставки в Сбербанке тем временем выросли до 9,3%. Вместе с тем кредитно-финансовая организация понизила ставку по льготному проекту — теперь она составляет 5,85% годовых.

Специалист Центра финансовой грамотности НИФИ Министерства финансов Ольга Дайнеко ранее рассказала о нюансах рефинансирования ипотеки. Ее слова приводит «ФедералПресс».