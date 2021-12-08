Анастасия Макеева обставила детскую в надежде забеременеть

Москва, 8 декабря. Актриса Анастасия Макеева, которая борется с бесплодием, мечтает забеременеть. Она уже подготовила детскую для будущего малыша.

Звезда прибегала к разным методикам, чтобы забеременеть, но ничего не сработало. Недавно она стала заниматься квантовой психологией. Артистка регулярно проходит специальные тренинги с наставником в надежде, что рано или поздно она сможет познать радость материнства.

Знаменитость уже давно хочет стать мамой. О том, что она готова к новому статусу, говорит и ее подготовка к этому важному событию в жизни. Макеева уже обставила детскую комнату.

«У меня детская уже давно есть, осталось только родить. Все равно, девочка, мальчик, лишь бы здоровенький от любимого мужа», — заявила знаменитость в Instagram.

Анастасия Макеева замужем за Романом Мальковым. Их семейная жизнь началась со скандала. Дело в том, что до звездой жены у мужчины была семья — супруга и дети, которых он бросил ради артистки. Сама Макеева не считает себя разлучницей, говоря, что в бывшей семье ее супруга уже давно было не все в порядке. Теперь пара строит свое счастье. Мальков признался, что хочет троих детей от Макеевой.