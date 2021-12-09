Экономист Десятниченко: Морепродукты могут стать лидерами антирейтинга новогоднего меню

Составляя новогоднее меню, петербуржцы могут заменить морепродукты дешевыми аналогами или вовсе отказаться от их покупки. Такое мнение в беседе с ФАН высказал кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

«Красная рыба, икра, креветки и мидии уже сильно подорожали в рознице и вряд ли подешевеют в ближайший месяц. Причина во многом связана с логистикой и относительным дефицитом предложения», – заявил эксперт.

При этом, как отметил Десятниченко, ради экономии петербуржцы не готовы жертвовать менее дорогостоящими праздничными товарами и развлечениями.

«Никто не захочет подводить итоги прожитого года, строить планы на новый в окружении детей или внуков, родственников и друзей, заведомо лишив себя привычного ритуала украшения дома, запаха мандаринов, сладких подарков и угощений», — подчеркнул он.

Невские Новости / Анастасия Барашкова

В целом, по словам доцента, в зимние праздники рост цен намного превысит показатели прошлого года, затронув практически весь продуктовый сегмент. Продукты подорожают по сравнению с декабрем 2020-го не менее чем на 20–30%, а некоторые и на 50–60%. Совокупные расходы, в свою очередь, в предновогодний период повышаются ежегодно на 15–20%, но сейчас дополнительный вклад в увеличение расходов внесет заметно возросшая инфляция, пояснил экономист.

Среди эффективных способов сэкономить Десятниченко назвал мониторинг специальных ценовых продолжений в сетевом ретейле, пристальное внимание к предложениям более мелких или несетевых продавцов, онлайн каналов и рынков, которые нередко практикуют как инструмент конкурентной борьбы более низкие уровни торговых наценок.

При этом рассчитывать на очень уж большие скидки россиянам не приходится. Об этом сказал руководитель информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков. Поскольку ретейлеры попытаются компенсировать рост цен отсутствием мега-распродаж.