Сталлоне может пополнить актерский состав сериала «Канзас-Сити» про мафию

Лос-Анджелес, 8 декабря. Голливудская кинозвезда Сильвестр Сталлоне начал переговоры с шоураннерами сериала «Канзас-Сити» о гангстерах. Актер рассматривается на главную роль в многосерийном проекте.

Сильвестр Сталлоне редко появляется в телепроектах, отдавая предпочтение фильмам для большого экрана, однако он может сделать исключение для сериала «Канзас-Сити». Создателями многосерийного боевика выступили Тейлор Шеридан, ответственный за триллер «Убийца», а также Теренс Уинтер («Клан Сопрано»), сообщает Deadline.

Сюжет проекта развернется вокруг итальянского гангстера из Нью-Йорка. Ему предстоит уехать в Канзас-Сити и создать собственную мафию. Сталлоне может не только пополнить актерский состав сериала, но и стать исполнительным продюсером, передает газета «Культура».

Этой осенью Сталлоне также присоединился к триквелу «Стражи Галактики» Джеймса Ганна. Актер вернется к роли Стакара Огорда.