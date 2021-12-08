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Сталлоне может пополнить актерский состав сериала «Канзас-Сити» про мафию

Общество
Сталлоне может пополнить актерский состав сериала «Канзас-Сити» про мафию
Pr Scr youtube.com

Лос-Анджелес, 8 декабря. Голливудская кинозвезда Сильвестр Сталлоне начал переговоры с шоураннерами сериала «Канзас-Сити» о гангстерах. Актер рассматривается на главную роль в многосерийном проекте.

Сильвестр Сталлоне редко появляется в телепроектах, отдавая предпочтение фильмам для большого экрана, однако он может сделать исключение для сериала «Канзас-Сити». Создателями многосерийного боевика выступили Тейлор Шеридан, ответственный за триллер «Убийца», а также Теренс Уинтер («Клан Сопрано»), сообщает Deadline.

Сюжет проекта развернется вокруг итальянского гангстера из Нью-Йорка. Ему предстоит уехать в Канзас-Сити и создать собственную мафию. Сталлоне может не только пополнить актерский состав сериала, но и стать исполнительным продюсером, передает газета «Культура».

Этой осенью Сталлоне также присоединился к триквелу «Стражи Галактики» Джеймса Ганна. Актер вернется к роли Стакара Огорда.

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кино боевик сталлоне
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