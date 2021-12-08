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Леонид Ярмольник отказался комментировать натянутые отношения с Марком Рудинштейном

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 15:58
Общество
Леонид Ярмольник отказался комментировать натянутые отношения с Марком Рудинштейном
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 8 декабря. Актер Леонид Ярмольник признался, что долгое время не мог оставить давние разногласия с продюсером Марком Рудинштейном, но отказался вновь затрагивать эту тему в беседе с журналистами.

Родственники и коллеги почтили память продюсера Марка Рудинштейна на траурной церемонии в Москве. Однако Леонид Ярмольник не захотел вспоминать о покойном коллеге по шоу-бизнесу. Артист отметил в беседе с Teleprogramma.pro, что уже более десяти лет не может забыть давнюю обиду.

«Ни слова не скажу, ни слова. Вы, наверное, когда происходит что-то, знаете только, что происходит. Я 11 лет с ним на одном гектаре не мог разместиться. Это случилось после его заявлений про Сашу Абдулова, про Олега Янковского», — поделился Ярмольник.

Артист также подчеркнул: журналисты просто не знают деталей. Поэтому Ярмольнику не интересно вспоминать давний конфликт с создателем фестиваля «Кинотавр».

Адвокат Александр Бенхин почтил память продюсера в день церемонии прощания. Товарищ Рудинштейна поделился видео с участием создателя «Кинотавра», сделанное незадолго до его смерти.

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актер ярмольник рудинштейн
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