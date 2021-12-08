Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 16:40
16:39
Политика
Зеленский заявил о позитивном отношении к переговорам Байдена и Путина
16:37
Экономика
Центробанк может изменить условия выдачи кредитов для россиян после Нового года
16:36
Армия
Белоруссия пригрозила Украине ответными учениями на границе
16:33
Технологии
Московские адвокаты делают ставку на искусственный интеллект
16:29
Экономика
Чубайс оценил вероятность сокращения энергопотребления при энергопереходе
16:27
Общество
Мария Шукшина рассказала о блокировке своего канала на YouTube
16:26
Политика
Сенатор Косачев назвал нелепыми домыслами заявление Нуланд о «восстановлении» СССР
16:26
Политика
Политолог Маркин заявил, что «марионеточная» власть в Киеве создает угрозы безопасности России
16:25
Происшествия
Следователи провели обыски в офисе компании «Ремстройфасад» в Петербурге
16:23
Весь мир
Саудовская Аравия обратилась к США из-за нехватки боеприпасов для перехвата ракет и дронов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Фонд кино вернул через суд 250 тысяч рублей у авторов фильма «Мария. Спасти Москву»

Общество
Фонд кино вернул через суд 250 тысяч рублей у авторов фильма «Мария. Спасти Москву»
fond-kino.ru  /  Фонд кино

Москва, 8 декабря. Российский Фонд кино отсудил часть суммы в размере 250 тысяч рублей, которая была выделена на создание фильма «Мария. Спасти Москву».

Бюджет фильма про войну составлял 180 млн рублей, 5 млн из которых были возвратными. После резкой критики трейлера в Сети в Фонде кино кроме пяти миллионов также через суд потребовали от создателей вернуть проценты. Суд удовлетворил иск организации.

По сюжету фильма дочь священника, которая в 1941 году повстречала ясновидящую старицу Матрону и привезла в Москву чудотворную икону, спасла город от немецких захватчиков.

Ранее сообщалось, что новым исполнительным директором Фонда кино стал Федор Соснов. На эту должность он назначен на три года премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Фонд кино вернул через суд 250 тысяч рублей у авторов фильма «Мария. Спасти Москву»
фонд кино мария.спасти москву
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать