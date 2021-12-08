Фонд кино вернул через суд 250 тысяч рублей у авторов фильма «Мария. Спасти Москву»

Москва, 8 декабря. Российский Фонд кино отсудил часть суммы в размере 250 тысяч рублей, которая была выделена на создание фильма «Мария. Спасти Москву».

Бюджет фильма про войну составлял 180 млн рублей, 5 млн из которых были возвратными. После резкой критики трейлера в Сети в Фонде кино кроме пяти миллионов также через суд потребовали от создателей вернуть проценты. Суд удовлетворил иск организации.

По сюжету фильма дочь священника, которая в 1941 году повстречала ясновидящую старицу Матрону и привезла в Москву чудотворную икону, спасла город от немецких захватчиков.

Ранее сообщалось, что новым исполнительным директором Фонда кино стал Федор Соснов. На эту должность он назначен на три года премьер-министром России Михаилом Мишустиным.