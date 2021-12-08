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Аллу Пугачеву растрогала встреча Вайкуле с больным Данилко

Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву растрогала встреча Вайкуле с больным Данилко
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 8 декабря. Певица Алла Пугачева эмоционально отреагировала на новость о визите ее коллеги Лаймы Вайкуле к музыканту Андрею Данилко. Примадонна обратилась к исполнительнице после их встречи.

Российские знаменитости переживают за здоровье Андрея Данилко: прежде артист собирал концертные площадки в образе Верки Сердючки, но последнее время он сосредоточился на своем здоровье из-за серьезного гормонального сбоя. Два дня назад музыкант пообщался с Лаймой Вайкуле: артистка решила навестить друга во время его лечения. Позднее звезда опубликовала пост, где показала фрагмент встречи.

«Любимые друзья», — подписала снимок артистка.

Алла Пугачева отреагировала на трогательный ролик Вайкуле в комментариях, где попросила передать привет от лица семьи.

«Андрюше привет от нас», — написала Примадонна.

Аллу Пугачеву растрогала встреча Вайкуле с больным Данилко
Prt Scr instagram.com / @laima_vaikule_official

Комментарий Пугачевой растрогал Данилко. Музыкант ответил на послание исполнительницы с помощью эмодзи в виде красных сердец.

Новости о плохом самочувствии Данилко появились после его исчезновения со сцены. Продюсер Юрий Никитин признавался, что музыкант переживает из-за своей внешности на фоне болезни.

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Все новости / Шоу-бизнес / Аллу Пугачеву растрогала встреча Вайкуле с больным Данилко
пугачева данилко вайкуле
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