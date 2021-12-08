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В Госдуму внесут законопроект об эксперименте по ограничению вредных выбросов на Сахалине

Общество
В Госдуму внесут законопроект об эксперименте по ограничению вредных выбросов на Сахалине
pixabay.com

Москва, 8 декабря. Правительство России внесет на рассмотрение в Государственную думу законопроект об эксперименте по ограничению парниковых выбросов на Сахалине, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Данная мера касается реализации стратегии низкоуглеродного развития страны на период до 2050 года. В рамках эксперимента власти планируют отработать методики и технологии, позволяющие снизить негативное воздействие на окружающую среду.

«Мы запускаем на территории Сахалина пилотный эксперимент для отработки механизмов достижения углеродной нейтральности. Этот результат должен быть достигнут уже через четыре года. Сегодня направим на рассмотрение в Госдуму проект соответствующего федерального закона», — добавил Мишустин.

Данную инициативу ранее поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. В рамках нового закона на территории Сахалинской области будет создана система торговли углеродными единицами.

В Ленинградской области с января начнет работать экологическая милиция. Она будет пресекать нарушения природоохранного законодательства, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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кабмин госдума сахалин экология выбросы парниковых газов углеродная нейтральность
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