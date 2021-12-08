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Минобороны РФ будет совершенствовать военные объекты в Таджикистане в интересах ОДКБ

Армия
Минобороны РФ будет совершенствовать военные объекты в Таджикистане в интересах ОДКБ
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 8 декабря. Военная инфраструктура на территории Таджикистана будет совершенствоваться в интересах коалиционных группировок коллективных сил ОДКБ, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

В ходе заседания Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Герасимов рассказал, что принятые во время встречи решения будут способствовать укреплению обороноспособности и поддержанию региональной стабильности.

«Определили направления дальнейшей работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры на территории Таджикистана», — заявил он.

Отметим, что в Таджикистане дислоцирована 201-я российская военная база, которая является наиболее крупным военным объектом РФ за пределами страны. Она входит в состав Центрального военного округа (ЦВО).

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие за зиму проведут порядка 40 учений на военной базе в Таджикистане. Отмечается, что недавно туда поступила партия из 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками, передает RT.

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таджикистан генштаб вс рф военная база
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