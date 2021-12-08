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Банк России обновил официальные курсы иностранных валют

Экономика
Банк России обновил официальные курсы иностранных валют
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 декабря. Финансовый регулятор установил официальные курсы обмена валют на четверг. Информация опубликована на сайте Банка России.

Курс доллара понижен на 0,2946 рубля — до 73,8453 рубля. Этот показатель более чем на 10 копеек ниже, чем текущий биржевой курс по состоянию на 15:25 по московскому времени.

Официальный курс евро составит 83,3640 рубля. Разница со значением, зафиксированным на среду, составит 0,3474 рубля.

Швейцарский франк может стать перспективным вложением денежных средств. Такое мнение ранее высказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

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Все новости / Экономика / Банк России обновил официальные курсы иностранных валют
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