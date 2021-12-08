Худрук Александринского театра Валерий Фокин назвал смерть Нины Ургант завершением эпохи

Санкт-Петербург, 8 декабря. Худрук Александринского театра Валерий Фокин почтил память актрисы Нины Ургант на траурной церемонии в Петербурге и рассказал, какой он запомнит советскую кинозвезду.

Близкие и коллеги пришли проститься с актрисой Ниной Ургант в Александринский театр. Во время панихиды со сцены выступил художественный руководитель театра Валерий Фокин. Режиссер произнес речь, в которой отметил особенное мастерство Ургант, и назвал ее смерть завершением целой эпохи.

«Уходит эпоха. Есть еще актеры, слава богу, которые с ней партнерствовали, учились у нее, но эта плеяда великих мастеров уходит, и, безусловно, мы сегодня прощаемся с очень важной, крупной и значительной актрисой Александринского театра, которая от нас уходит, и уходит это время, особое, важное и уникальное», — заявил худрук.

Федеральное агентство новостей /

Со сцены также зачитали телеграммы с соболезнованиями от скорбящих коллег Ургант. Так, актер Александр Калягин признался, что запомнит ее как уникальную актрису, покорившую советскую сцену.