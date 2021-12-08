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Каррера считает «Спартак» фаворитом матча Лиги Европы с «Легией»

Спорт
Каррера считает «Спартак» фаворитом матча Лиги Европы с «Легией»
wikipedia.org  /  soccer.ru / CC BY-SA 3.0

Варшава, 8 декабря. Бывший тренер московского «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от игры красно-белых с польской «Легией».

«Спартак» имеет хорошие шансы на победу в предстоящем матче шестого тура группового этапа Лиги Европы с варшавской «Легией». Об этом в разговоре с журналистами издания «Чемпионат» рассказал бывший тренер столичного клуба Массимо Каррера. По мнению итальянского специалиста, красно-белые должны выйти в плей-офф Лиги Европы.

«В еврокубках, в отличие от российского чемпионата, «Спартак» играет убедительно. Мой совет команде: забудьте о прошлых матчах, сконцентрируйтесь на решающей игре с польской командой. Верю, что вы способны оказаться в плей-офф», — заявил Каррера.

Матч «Легия» — «Спартак» пройдет в Варшаве 9 декабря. Игра начнется в 20:45 по московскому времени. В прямом эфире встречу Лиги Европы покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее вратарь Илья Свинов рассказал о своем отношении к шуткам про фамилию после подписания контракта со «Спартаком». Голкипер перешел в московский клуб из воронежского «Факела».

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Все новости / Спорт / Каррера считает «Спартак» фаворитом матча Лиги Европы с «Легией»
футбол лига европы спартак каррера легия
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