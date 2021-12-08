Глава СОМБ Иванов: ЕС боится результативности российских специалистов в Африке

Москва, 8 декабря. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов раскритиковал решение послов Европейского Союза ввести санкции против российских специалистов, осуществляющих деятельность в странах Черного континента.
«Сегодня послы ЕС одобрили введение антироссийских санкций против граждан нашей страны, работающих в Африке. Все мы понимаем, что из себя представляют такие санкции. Это лицемерный акт, который показывает истинное лицо Европы.
Обеспечение мира и равное сотрудничество с африканскими странами считается европейцами преступлениями. СОМБ уже много лет работает в Центральноафриканской Республике и мы добились значительных результатов. В ЦАР уважают и любят специалистов из нашей страны. Это связано с тем, что мы работаем честно и открыто.
Я считаю, что российские специалисты могут также эффективно работать в любой стране. Результаты, которые могут показать наши коллеги, пугают Европу и именно поэтому появляются санкции, информационные вбросы и провокации. Единственное, что нам остается — это работать больше и лучше!» — написал он на официальной странице СОМБ «Вконтакте».
«Хочу заметить, что Европарламент понимает под словосочетанием «ЧВК Вагнера» всех русских и иных гражданских лиц, оказывающих помощь странам Африки. Мною принято решение подготовить обращения в МВД РФ, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела, по фактам клеветы в отношении наших ребят, работающих в странах Африки. Мы работаем легально, как и любая другая организация. В Центральной Африке мы присутствуем официально и с одобрения Организации Объединенных Наций», — заявил глава СОМБ.
Также руководитель российских инструкторов сообщил, что бездоказательные заявления членов Европарламента не останутся без ответа:
«Лично я буду добиваться, чтобы были возбуждены уголовные дела в отношении представителей ЕС и других лиц, проводящих эту антироссийскую кампанию. Уже был разговор с представителями МИДа, чтобы использовать все имеющиеся механизмы для снятия неприкосновенности с депутатов Европарламента, для последующего привлечения их к ответственности. Найдем способ сделать это. Правда на нашей стороне и мы защитим свое имя!»
Ранее Иванов опроверг голословные заявления членов Европарламента, которые оклеветали отечественных специалистов.