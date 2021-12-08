Глава СОМБ Иванов: ЕС боится результативности российских специалистов в Африке

Москва, 8 декабря. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов раскритиковал решение послов Европейского Союза ввести санкции против российских специалистов, осуществляющих деятельность в странах Черного континента.

«Сегодня послы ЕС одобрили введение антироссийских санкций против граждан нашей страны, работающих в Африке. Все мы понимаем, что из себя представляют такие санкции. Это лицемерный акт, который показывает истинное лицо Европы.

Обеспечение мира и равное сотрудничество с африканскими странами считается европейцами преступлениями. СОМБ уже много лет работает в Центральноафриканской Республике и мы добились значительных результатов. В ЦАР уважают и любят специалистов из нашей страны. Это связано с тем, что мы работаем честно и открыто.

Я считаю, что российские специалисты могут также эффективно работать в любой стране. Результаты, которые могут показать наши коллеги, пугают Европу и именно поэтому появляются санкции, информационные вбросы и провокации. Единственное, что нам остается — это работать больше и лучше!» — написал он на официальной странице СОМБ «Вконтакте».