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Глава СОМБ Иванов: ЕС боится результативности российских специалистов в Африке

Весь мир
Глава СОМБ Иванов: ЕС боится результативности российских специалистов в Африке
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Москва, 8 декабря. Глава Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов раскритиковал решение послов Европейского Союза ввести санкции против российских специалистов, осуществляющих деятельность в странах Черного континента.

«Сегодня послы ЕС одобрили введение антироссийских санкций против граждан нашей страны, работающих в Африке. Все мы понимаем, что из себя представляют такие санкции. Это лицемерный акт, который показывает истинное лицо Европы.

Обеспечение мира и равное сотрудничество с африканскими странами считается европейцами преступлениями. СОМБ уже много лет работает в Центральноафриканской Республике и мы добились значительных результатов. В ЦАР уважают и любят специалистов из нашей страны. Это связано с тем, что мы работаем честно и открыто.

Я считаю, что российские специалисты могут также эффективно работать в любой стране. Результаты, которые могут показать наши коллеги, пугают Европу и именно поэтому появляются санкции, информационные вбросы и провокации. Единственное, что нам остается — это работать больше и лучше!» — написал он на официальной странице СОМБ «Вконтакте».

Глава СОМБ Иванов: ЕС боится результативности российских специалистов в Африке
Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба
В эксклюзивном интервью международной редакции Федерального агентства новостей Александр Иванов рассказал, что Содружество офицеров за международную безопасность намерено отстаивать честь российских специалистов.

«Хочу заметить, что Европарламент понимает под словосочетанием «ЧВК Вагнера» всех русских и иных гражданских лиц, оказывающих помощь странам Африки. Мною принято решение подготовить обращения в МВД РФ, Следственный комитет и Генеральную прокуратуру РФ с заявлением о возбуждении уголовного дела, по фактам клеветы в отношении наших ребят, работающих в странах Африки. Мы работаем легально, как и любая другая организация. В Центральной Африке мы присутствуем официально и с одобрения Организации Объединенных Наций», — заявил глава СОМБ.

Также руководитель российских инструкторов сообщил, что бездоказательные заявления членов Европарламента не останутся без ответа:

«Лично я буду добиваться, чтобы были возбуждены уголовные дела в отношении представителей ЕС и других лиц, проводящих эту антироссийскую кампанию. Уже был разговор с представителями МИДа, чтобы использовать все имеющиеся механизмы для снятия неприкосновенности с депутатов Европарламента, для последующего привлечения их к ответственности. Найдем способ сделать это. Правда на нашей стороне и мы защитим свое имя!»

Ранее Иванов опроверг голословные заявления членов Европарламента, которые оклеветали отечественных специалистов.

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