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Американист Дробницкий объяснил разногласия Байдена и Госдепа «борьбой кланов» в Вашингтоне

Весь мир
Американист Дробницкий объяснил разногласия Байдена и Госдепа «борьбой кланов» в Вашингтоне
Федеральное агентство новостей  / 

Прошедшие переговоры между президентами Российской Федерации и США Владимиром Путиным и Джо Байденом стали своего рода продолжением женевского саммита, состоявшегося 16 июня.

Новая встреча состоялась спустя 6 месяцев после саммита в Женеве. Она прошла в формате видеоконференции, что можно считать понижением статуса относительно женевского саммита, однако проходила в очень острый момент и касалась одной из ключевых проблем в отношениях двух стран.

Основными темами беседы Владимира Путина и Джо Байдена стала Украина, вопросы стратегической и кибербезопасности. Кроме того, по сообщению представителей Белого дома, в ходе беседы президенты затронули иранскую ядерную программу.

Видеоконференция проходила на фоне эскалации напряженности между странами, которая была связана с многочисленными сообщениями о подготовке «российского вторжения на Украину», появившимися в западных СМИ. Российская Федерация неоднократно на уровне МИД, Минобороны и администрации президента опровергала слухи о готовящемся нападении.

Ожесточенность заявлений росла с приближением назначенной даты встречи президентов США и России. Ряд экспертов не сомневаются в том, что основным мотивом раскручивания военной истерии было создание негативного информационного фона, который был направлен на срыв переговоров между президентами либо существенное сужение списка обсуждаемых тем.

Основным источником информации о подготовке вторжения на Украину стал американский Госдепартамент. Ни Белый дом, ни Пентагон не озвучивали заявлений по поводу якобы «агрессивных планов» России.

Незадолго до переговоров отношения двух стран стали важнейшей темой во внутриамериканских делах: Конгресс США не смог принять оборонный бюджет, из-за положений о санкциях против газопровода «Северный поток — 2», по которому будет поставляться газ из России в Германию. Белый дом потребовал исключить это положение из итогового документа, после чего документ благополучно прошел одобрение Палаты представителей. Сразу же после завершения переговоров из проекта оборонного бюджета были исключены положения о санкциях в отношении российского суверенного долга. Эти шаги свидетельствуют о конструктивном настрое Белого дома, что явным образом контрастирует с позицией дипломатического ведомства.

Чем обусловлены различия в позиции администрации Байдена и Госдепартамента, международной редакции ФАН рассказал сотрудник проекта «Русская идея», американист Дмитрий Дробницкий.

Американист Дробницкий объяснил различие позиций Байдена и Блинкена по переговорам с Россией
Prt Scr youtube.com / Дмитрий Дробницкий / Россия 1

«В администрации США в настоящее время присутствуют четыре клана, которые между собой жестко конкурируют. И люди, которые находятся на государственных должностях, проводят политику, которая выгодна с точки зрения кланов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен принадлежит к одной из таких группировок, которую условно можно назвать «Аспенской». Их внешнеполитический курс наиболее «ястребиный» — это либеральный интернационализм в самой рафинированной форме. Его сформировали, в основном, представители академических кругов, которые исходят из идеологии распространения либерального диктата на весь мир. Это в полной мере касается и Энтони Блинкена. Они не хотят знать, что ресурсов стало меньше, что неплохо было бы мир не угробить. Они вообще знать ничего не хотят, руководствуясь только идеологическими догмами.

Другое дело, что Блинкен был предельно отодвинут от всех решений. От Госдепа итоги переговоров прокомментировала только Виктория Нуланд. Все на себя взял советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, победа которого в этом плане велика: именно он организовывал саммит в Женеве, саммит Байдена и Си Цзиньпина, и этот виртуальный саммит. А как гениально Салливан объяснил отказ от санкций против «Северного потока — 2»? Он объяснил всем, что газопровод является рычагом воздействия на Россию в случае ее нападения на Украину».

Американист Дробницкий объяснил разногласия Байдена и Госдепа «борьбой кланов» в Вашингтоне
Global Look Press / CNP/AdMedia

Эксперт считает, что, несмотря на довольно слабые собственные позиции, Байден смог извлечь из переговоров с Путиным несомненные политические выгоды, продемонстрировав Западу и всему миру, что способен «решать сложные проблемы» с таким сильным противником, как Путин.

«Эти переговоры стали несомненным успехом администрации Байдена — даже несмотря на то, что позиции США были откровенно слабыми, что признавали все. После окончания саммита, медийно Байден для Запада стал «спасителем», который въедет на виртуальный «Саммит за демократию» на виртуальном белом коне и скажет, что он всех спас и не допустил нападения России на Украину. Таким образом он продемонстрирует лидерскую позицию США.

Конечно, это в основном пиар, но с этой точки зрения все было разыграно блестяще. Теперь все разговоры Республиканцев о том, что Байден пресмыкался перед Путиным, выглядят откровенно по-детски».

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Global Look Press / Chris Kleponis - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Для российского президента состоявшаяся беседа также стала важным элементом продвижения национальных интересов.

«Если до саммита ни о каких национальных интересах России за пределами ее границ, ни о каких «красных линиях» никто и слушать не хотел, то сейчас создаются рабочие группы по обсуждению такого рода интересов и «красных линий». Это несомненный дипломатический успех России», — указал Дробницкий.

Вместе с тем, подчеркивает политолог, никаких конкретных договоренностей стороны достичь не смогли, лишь обозначив курс на деэскалацию отношений. И для Байдена, и для Путина остается значительное количество нерешенных вопросов, — как на внешнеполитической арене, так и внутри своих стран.

«По итогам встречи обе стороны дали друг другу стратегическую паузу на несколько месяцев. Вопрос в том, кто и как будет ее использовать. Приостановить эскалацию удалось. Вместе с тем, ситуация остается напряженной для всех участников процесса.

Перед администрацией Байдена остаются проблемы в экономике, некоторые дипломатические проблемы. В среднесрочной перспективе Тайвань ожидает мирная интеграция с Китаем. Если Виктория Нуланд срочно не вылетит в Киев и срочно не наведет там порядок, включая кадровые перестановки, — будут серьезные проблемы и на этом направлении.

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Федеральное агентство новостей

«Для России ситуация тоже остается непростой: «юго-западный вопрос» решать придется рано или поздно. Минские соглашения невыполнимы со стороны Украины и западных кураторов. Да и невозможно представить реинтеграцию республик Донбасса в Украину: вот государство, какое оно есть, — наполовину нацистская верхушка под управлением вашингтонского дяди, у которого самого дела не очень хороши дома, — и они живут в мире и счастье с двумя республиками с особым статусом, у которых русский язык основной и у многих жителей российское гражданство?

Есть одна надежда — что в Соединенных Штатах появится администрация, которая скажет, что «виноваты предыдущие ребята», которые упустили Украину. Украины нет больше. Рано или поздно такая администрация должна появиться. Никакого другого варианта не существует.

Кроме того, нужно решать вопрос с внутренним развитием — те санкции, которые сейчас не введены, рано или поздно, в рамках конкуренции великих держав, будут введены и к этому надо быть готовыми».

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