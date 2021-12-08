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Песков: Путин посетит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 15:24
Экономика
Песков: Путин посетит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей
gov.spb.ru  /  Официальный сайт администрации Санкт-Петербурга

Москва, 8 декабря. Президент Владимир Путин 17 декабря примет участие в работе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства выступит на съезде и пообщается с представителями бизнеса.

«Да, могу подтвердить. Президент приедет на съезд, да», — отметил Песков.

РССП ранее раскритиковал систему корпоративного налогообложения, предложенную Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20. Главная претензия предъявлена к единому 15-процентному налогу, который является угрозой преференциям для крупных компаний. В частности, это касается специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и льготного налогового статуса для резидентов особых экономических зон.

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путин песков бизнес рспп
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