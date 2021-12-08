Песков: Путин посетит съезд Российского союза промышленников и предпринимателей

Москва, 8 декабря. Президент Владимир Путин 17 декабря примет участие в работе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Глава государства выступит на съезде и пообщается с представителями бизнеса.

«Да, могу подтвердить. Президент приедет на съезд, да», — отметил Песков.

РССП ранее раскритиковал систему корпоративного налогообложения, предложенную Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и G20. Главная претензия предъявлена к единому 15-процентному налогу, который является угрозой преференциям для крупных компаний. В частности, это касается специальных инвестиционных контрактов (СПИК) и льготного налогового статуса для резидентов особых экономических зон.