Кремль: Путин поблагодарил Меркель за плодотворное сотрудничество

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин в телеграмме обратился к экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель на «ты», выразив уверенность, что опыт политика будет востребован, сообщила пресс-служба Кремля.

Помимо этого, российский лидер считает, что они продолжат дружеское общение. Уточняется, что глава государства выразил искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и готовность к взаимоуважительному диалогу.

«Мы постоянно находились в контакте и пытались найти выходы даже из самых сложных ситуаций. За годы пребывания во главе германского правительства ты по праву снискала высокий авторитет в Европе и во всем мире», — заявил Путин.

Ранее стало известно, что депутаты бундестага избрали лидера Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца новым канцлером Германии. Немецкий политик получил 395 голосов.