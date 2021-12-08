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Глава Марий Эл наметил задачи по сбору и утилизации отходов
Общество
Глава Марий Эл наметил задачи по сбору и утилизации отходов
portal.mari.ru  / 

Йошкар-Ола, 8 декабря. На совещании в Доме Правительства глава Марий Эл Александр Евстифеев оценил ход реализации федерального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами».

Выступая на совещании, Евстифеев напомнил, что тема организации обращения с бытовыми отходами, отходами сельскохозяйственного и промышленного производства и отходами переработки остается одной из самых серьезных в регионе. Министр природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды Марий Эл Алексей Киселев отчитался о возведении около деревни Кадышево Горномарийского района мобильного мусоросортировочного комплекса мощностью до 15 тысяч тонн в год. Отмечается, что для раздельного сбора твердых коммунальных отходов в Йошкар-Оле, Волжске, поселках Медведево и Советский уже установлены 330 контейнеров. Федеральные власти выделили средства на закупку 318 евроконтейнеров со специальной маркировкой для пластиковых отходов, сообщает «МедиаПоток».

По мнению Евстифеева, необходимо проработать и нормативно закрепить вопрос сбора и утилизации небытовых отходов, которые скапливаются около контейнерных площадок, иначе добиться чистоты в городах и населенных пунктах не удастся. Особое внимание Евстифеев уделил проблеме утилизации автотранспортных отходов (старой резины, запчастей, масла), а также строительных отходов после ремонтов квартир, поручив проработать экономическую модель и юридическую форму, позволяющую операторам добиваться оплаты за такого рода отходы.

Ранее ФАН сообщал о том, что прикамские исследователи разрабатывают приложение, которое должно повысить уровень осведомленности жителей об экологичном образе жизни. Пользователи смогут посмотреть, как правильно сортировать отходы, информацию о пунктах приема мусора, об эко-магазинах в регионе и волонтерских организациях.

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проект отходы утилизация
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