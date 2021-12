Политолог Брутер заявил, что не верит в разрядку после переговоров Путина и Байдена

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря стали важнейшим событием мировой политики.

Беседа лидеров двух стран, которая прошла в формате видеоконференции, состоялась на фоне эскалации напряженности вокруг Украины: ведущие западные СМИ провели массированную информационную кампанию, обвиняя Россию в подготовке военного вторжения. Особую роль в нагнетании обстановки сыграл Госдепартамент США, который стал основным источником этой информации.

Несмотря на неоднократные опровержения обвинений в подготовке нападения с российской стороны, госсекретарь США Энтони Блинкен провел ряд переговоров с европейскими коллегами, предупредив их о возможной эскалации.

I spoke with Russian Foreign Minister Lavrov today about Russia’s aggression towards Ukraine. The United States supports a diplomatic resolution to the conflict in the Donbas and urges Russia to fulfill its commitments under the Minsk agreements. pic.twitter.com/RbSK3EaRJB