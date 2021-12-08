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Путин в поздравлении Шольцу выразил надежду на диалог между Россией и Германией

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 15:08
Политика
Путин в поздравлении Шольцу выразил надежду на диалог между Россией и Германией
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому канцлеру Германии Олафу Шольцу.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в своем поздравлении глава государства выразил надежду на продолжение конструктивного диалога между РФ и ФРГ.

«Это, несомненно, отвечало бы коренным интересам россиян и немцев, способствовало бы упрочению стабильности и безопасности на региональном и глобальном уровне», — говорится в поздравительной телеграмме Путина.

Ранее члены Правительства Германии выбрали Шольца новым канцлером ФРГ. За его кандидатуру проголосовали 395 членов бундестага.

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Все новости / Политика / Путин в поздравлении Шольцу выразил надежду на диалог между Россией и Германией
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