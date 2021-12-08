Москва, 8 декабря. Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Федора Соснова исполнительным директором Фонда кино. Соответствующее распоряжение появилось на официальном портале правовой информации.

Федор Соснов займет пост исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии (Фонда кино) на три года. Он уже как год исполнял обязанности главы организации.

Летом этого года российское правительство обновило состав совета Фонда кино. Несмотря на изменения, председателем остался советник президента России Владимир Толстой. В составе появились новые фигуры, в частности, гендиректор «Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» Леонид Верещагин и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.