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Американский сенатор Уикер рассказал о вероятности ядерного удара по России из-за Украины

Армия
Американский сенатор Уикер рассказал о вероятности ядерного удара по России из-за Украины
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 8 декабря. Соединенные Штаты могут нанести ядерный удар по России в случае ее «вторжения» на Украину. Об этом заявил американский сенатор от Республиканской партии Роджер Уикер.

Слова политика приводит издание The Independent. По его мнению, вероятность такого сценария возможна в случае, если конфликт в Донбассе обострится и РФ предпримет «агрессивные шаги» в отношении Киева. Именно это обстоятельство сыграет для американской стороны важную роль, когда будет приниматься решение в целях защиты суверенитета Украины.

«Военные действия могут включать в себя то, что наши корабли войдут в Черное море... Мы также можем участвовать в боях на земле, я бы этого не исключал. Знаете, мы не исключаем и использование ядерного оружия», — заявил сенатор.

Другие члены Сената США, впрочем, разъяснили, что Уикер лишь строил предположение, а не озвучивал подготовку к настоящей войне между Вашингтоном и Москвой. Президент Соединенных Штатов Джо Байден и его помощник по нацбезопасности Джейк Салливан говорили только о «невиданных» санкциях против РФ, а также о помощи украинским властям.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что утверждения западных СМИ о «готовящемся вторжении» России на Украину беспочвенны. Он подчеркнул, что Москва не собирается ни на кого нападать, передает RT.

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украина россия сша ядерный удар уикер
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