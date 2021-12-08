Антирейтинг президента Колумбии приближается к 70%

Богота, 8 декабря. Уровень неодобрения президента Колумбии Ивана Дуке повысился за последние несколько месяцев, достигнув 69,8%. Об этом сообщает компания Invamer в своем последнем исследовании общественного мнения.

Conozca los resultados de la encuesta Invamer sobre la aprobación y desaprobación de la gestión del presidente Iván Duque https://t.co/0cwEU6CEq9 pic.twitter.com/FY4nduBPyw — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) December 6, 2021

Согласно результатам опроса, почти 70% респондентов не одобряют политику президента — это почти на 20% больше, чем в ноябре 2020 года.

В ноябре 2021 года уровень одобрения управления Дуке страной составил 25,1%, что на 4% меньше, чем в августе, когда 29% населения было довольно его деятельностью.

Исследование показало, что Иван Дуке продолжает быть президентом Колумбии с самым высоким уровнем неодобрения со времен экс-главы Эрнесто Сампера.

La tendencia de desaprobación del gobierno Duque se mantiene, y con justa razón. Lo que me preocupa son ese 25% que un lo apoya. ¿Qué tienen en la cabeza? pic.twitter.com/ry7ww8a2Px — Adolfo RIVAS (@donadolforivas) December 6, 2021

Кроме того, 79,6% опрошенных считают, что страна идет по неправильному пути, только 16,4% оценивают ситуацию положительным образом.

По мнению респондентов, самой важной проблемой Колумбии является коррупция, а также безработица, экономический кризис и нестабильность.

Другие темы, которые вызывают беспокойство у колумбийцев, включают некомпетентность политических лидеров, система здравоохранения, наркоторговля, отношения с Венесуэлой, образование и стоимость жизни.

Опрос показал, что политические партии и конгресс имеют самые негативные оценки, в то время как церковь и армия возглавляют список учреждений с наивысшим уровнем одобрения.

Así quedarían las elecciones si ganaran las consultas @petrogustavo @sergio_fajardo y @FicoGutierrez .

gustavo Petro se escapa con 42% .



¿Será que el @ingrodolfohdez da el empujón para ganar en primera vuelta?#Invamer #Encuesta pic.twitter.com/GrEalujxin — Medellín Imparable (@MedImparable) December 6, 2021

Что касается предстоящих президентских выборов в Колумбии, лидер левых сил Густаво Петро с 42,1% получил наибольшее количество голосов, за ним следуют Серхио Фахардо с 18,9%, Родольфо Эрнандес с 13,8%, Оскар Ивам Сулуага с 12,7% и Федерико Гутьеррес с 11,4%.