Саудовская Аравия потребовала от Франции отпустить подозреваемого в убийстве Хашогги

Эр-Рияд, 8 декабря. Посольство Саудовской Аравии во Франции заявило, что человек, арестованный в Париже по подозрению в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, не имеет никакого отношения к данному делу. Дипломатическое представительство от лица Эр-Рияда потребовало немедленного освобождения мужчины.

Saudi Arabia says France arrested the wrong man over the murder of Jamal Khashoggi https://t.co/ihXgF2B7eN pic.twitter.com/Ixe801v5hM — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 8, 2021

Саудовские дипломаты утверждают, что подданный королевства был арестован ошибочно, поскольку является тезкой фигуранта дела об убийстве Хашогги. Настоящий же подозреваемый по имени Халед Аль Отайби якобы уже отбывает тюремный срок в Саудовской Аравии вместе с другими обвиненными в причастности к гибели журналиста. В посольстве также подчеркнули, что данное имя весьма распространено в стране.

О том, что Аль Отайби был задержан в Париже по запросу Интерпола, стало известно накануне. Ордер на его арест был выдан в Турции. Операция по поимке мужчины прошла прямо в аэропорту имени Шарля де Голля, когда саудовец пытался вылететь из Франции в Эр-Рияд.

France arrested one of the Saudi Arabian suspects in the murder of journalist Jamal Khashoggi at Charles de Gaulle airport in Paris. https://t.co/ssJd4D2P6f pic.twitter.com/ygwBaC8E15 — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) December 7, 2021

В настоящий момент достоверность заявлений саудовского посольства по поводу личности задержанного остается неустановленной. Согласно данным из уведомления Интерпола, Аль Отайби является бывшим сотрудником Королевской гвардии королевства, а также одним из личных телохранителей наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда, которого называют заказчиком убийства Джамаля Хашогги.

Согласно версии следствия, телохранитель входил в команду из 15 человек, занимавшуюся ликвидацией журналиста. При этом бывший следователь ООН, а ныне глава правозащитной группы Amnesty International Агнес Калламард отмечает, что понадобятся дополнительные подтверждения того, что арестованный в Париже саудовец действительно является тем человеком, ордер на которого был выдан Интерполом.

Сейчас мужчина находится под стражей — срок его задержания не может превышать 48 часов. Однако, если подтвердится, что он является подозреваемым в убийстве, он предстанет перед французскими прокурорами. Дальнейшая судьба предполагаемого преступника остается неизвестной — его могут как экстрадировать в Турцию, так и оставить на территории Франции при условии, что он не выедет за ее пределы.

Громкое убийство

Напомним, Джамаль Хашогги, обозреватель The Washington Post и известный критик саудовских властей, был жестоко убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле после того, как 2 октября явился в ведомство, чтобы получить документы для заключения брака со своей турецкой невестой. Предполагается, что тело журналиста было расчленено, а затем его останки, которые так и не удалось найти, растворили в кислоте.

Инициатором убийства Хашогги называют Мухаммада бин Салмана. Сам наследный принц утверждает, что был не в курсе подобной операции. По его словам, он виноват лишь в том, что не сумел предотвратить трагедию.

A long-awaited declassified US intelligence report on the killing of journalist Jamal Khashoggi finds the Saudi Crown Prince approved the operationhttps://t.co/7ElpikTACH — CNN Breaking News (@cnnbrk) February 26, 2021

Вскоре после того, как к присяге в США был приведен новый президент Джо Байден, его администрация опубликовала секретный доклад американской разведки. Составители документа также пришли к выводу о причастности Мухаммада бин Салмана к убийству. Несмотря на это, никаких серьезных мер в отношении наследного принца со стороны Вашингтона так и не последовало. Между тем ряд саудовских чиновников, а также лиц, приближенных к монарху, включая Халеда Аль Отайби, подверглись санкциям.