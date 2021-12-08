Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 16:38
16:37
Экономика
Центробанк может изменить условия выдачи кредитов для россиян после Нового года
16:36
Армия
Белоруссия пригрозила Украине ответными учениями на границе
16:33
Технологии
Московские адвокаты делают ставку на искусственный интеллект
16:29
Экономика
Чубайс оценил вероятность сокращения энергопотребления при энергопереходе
16:27
Общество
Мария Шукшина рассказала о блокировке своего канала на YouTube
16:26
Политика
Сенатор Косачев назвал нелепыми домыслами заявление Нуланд о «восстановлении» СССР
16:26
Политика
Политолог Маркин заявил, что «марионеточная» власть в Киеве создает угрозы безопасности России
16:25
Происшествия
Следователи провели обыски в офисе компании «Ремстройфасад» в Петербурге
16:23
Весь мир
Саудовская Аравия обратилась к США из-за нехватки боеприпасов для перехвата ракет и дронов
16:22
Происшествия
Пинавший спецавтомобиль на незаконном митинге тиктокер получил два года и восемь месяцев колонии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Саудовская Аравия потребовала от Франции отпустить подозреваемого в убийстве Хашогги

Весь мир
Саудовская Аравия потребовала от Франции отпустить подозреваемого в убийстве Хашогги
wikipedia.org  /  POMED

Эр-Рияд, 8 декабря. Посольство Саудовской Аравии во Франции заявило, что человек, арестованный в Париже по подозрению в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги, не имеет никакого отношения к данному делу. Дипломатическое представительство от лица Эр-Рияда потребовало немедленного освобождения мужчины.

Саудовские дипломаты утверждают, что подданный королевства был арестован ошибочно, поскольку является тезкой фигуранта дела об убийстве Хашогги. Настоящий же подозреваемый по имени Халед Аль Отайби якобы уже отбывает тюремный срок в Саудовской Аравии вместе с другими обвиненными в причастности к гибели журналиста. В посольстве также подчеркнули, что данное имя весьма распространено в стране.

О том, что Аль Отайби был задержан в Париже по запросу Интерпола, стало известно накануне. Ордер на его арест был выдан в Турции. Операция по поимке мужчины прошла прямо в аэропорту имени Шарля де Голля, когда саудовец пытался вылететь из Франции в Эр-Рияд.

В настоящий момент достоверность заявлений саудовского посольства по поводу личности задержанного остается неустановленной. Согласно данным из уведомления Интерпола, Аль Отайби является бывшим сотрудником Королевской гвардии королевства, а также одним из личных телохранителей наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда, которого называют заказчиком убийства Джамаля Хашогги.

Согласно версии следствия, телохранитель входил в команду из 15 человек, занимавшуюся ликвидацией журналиста. При этом бывший следователь ООН, а ныне глава правозащитной группы Amnesty International Агнес Калламард отмечает, что понадобятся дополнительные подтверждения того, что арестованный в Париже саудовец действительно является тем человеком, ордер на которого был выдан Интерполом.

Сейчас мужчина находится под стражей — срок его задержания не может превышать 48 часов. Однако, если подтвердится, что он является подозреваемым в убийстве, он предстанет перед французскими прокурорами. Дальнейшая судьба предполагаемого преступника остается неизвестной — его могут как экстрадировать в Турцию, так и оставить на территории Франции при условии, что он не выедет за ее пределы.

Громкое убийство

Напомним, Джамаль Хашогги, обозреватель The Washington Post и известный критик саудовских властей, был жестоко убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле после того, как 2 октября явился в ведомство, чтобы получить документы для заключения брака со своей турецкой невестой. Предполагается, что тело журналиста было расчленено, а затем его останки, которые так и не удалось найти, растворили в кислоте.

Инициатором убийства Хашогги называют Мухаммада бин Салмана. Сам наследный принц утверждает, что был не в курсе подобной операции. По его словам, он виноват лишь в том, что не сумел предотвратить трагедию.

Вскоре после того, как к присяге в США был приведен новый президент Джо Байден, его администрация опубликовала секретный доклад американской разведки. Составители документа также пришли к выводу о причастности Мухаммада бин Салмана к убийству. Несмотря на это, никаких серьезных мер в отношении наследного принца со стороны Вашингтона так и не последовало. Между тем ряд саудовских чиновников, а также лиц, приближенных к монарху, включая Халеда Аль Отайби, подверглись санкциям.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Саудовская Аравия потребовала от Франции отпустить подозреваемого в убийстве Хашогги
саудовская аравия убийство франция хашогги
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать