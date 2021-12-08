Политолог Маркин заявил, что «марионеточная» власть в Киеве создает угрозы безопасности России

Политолог, член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), член Общественной палаты РФ Сергей Маркин призвал ужесточить позицию России в вопросе деоккупации Украины, чтобы заставить США и Великобританию демонтировать военные объекты, которые они уже строят на территории своей новой колонии.

Комментируя прошедшие переговоры президента РФ Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена, Сергей Маркин отметил, что «протокольная встреча», как назвал ее российский президент, безусловно, имела большое значение для налаживания двусторонних отношений, но о достижении каких-либо договоренностей говорить пока рано.

kremlin.ru / Администрация Президента РФ

По его мнению, стороны, как и во время женевской встречи, предъявили друг другу ряд требований, уточнив свои позиции в связи с произошедшими со времени последней встречи переменами. Прежде всего это касается нарастающей милитаризации Украины, строительства военных баз США и Великобритании на ее территории и нежелания Запада дать Украине правовые гарантии неразмещения ядерного оружия.

«Думаю, мы сказали, что красные линии для нас — это вступление Украины в НАТО, это военное освоение территории Украины, размещение там ударных ракет и комплексов с ядерным оружием, подлетное время которых до Москвы составит пять минут. Это является очень опасной угрозой для РФ», — заявил член ПАСЕ.

wikipedia.org / Ukraine – NATO Commission chaired by the President

По его словам, наши западные партнеры лукавят, приводя в пример прибалтийские страны, расстояние от которых до Москвы тоже близкое, но их членство в НАТО не вызывает такой жесткой реакции со стороны России.

«Размещать ракеты в Латвии и Эстонии нельзя, потому что есть договор, который дает право правительству этих стран защищать интересы своих граждан, которые не хотят быть мишенью для ответной российской ядерной атаки. С Украиной другая ситуация — это оккупированная страна, где никто не будет учитывать мнение украинского народа: ввезут и разместят. В этом является главная угроза», — высказал свое мнение политолог.

ФБА «Экономика сегодня» /

США и Великобритания уже ведут строительство военных баз на территории Украины — в Бердичеве, Очакове, тайно — в Харьковской области и в других местах, высказался эксперт.

«Это вторая красная линия. Мы требуем, чтобы построенные США и Британией военные объекты были разрушены и был создан правовой механизм, который бы регулировал активность их военных на территории Украины», — рассказал Сергей Маркин.

Третьей красной линией, по его словам, является невыполнение Киевом и его американскими партнерами Минских соглашений.

«В Донбассе не все так просто. Сейчас мы пошли дальше и говорим о том, чтобы были гарантии выполнения Киевом Минских соглашений. Американцы запрещают Владимиру Зеленскому выполнять их, и наш президент требует от США снять это блокирование. Если это не произойдет, то есть вероятность, что Россия признает ЛНР и ДНР. И, чтобы не последовала военная атака на непризнанные республики Донбасса, в этом регионе создана мощная российская военная группировка», — пояснил член Общественной палаты РФ.

president.gov.ua / ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

По словам политолога, Владимир Зеленский давно бы ратифицировал Минские соглашения, если бы на него не давили так называемые партнеры из США.

Сергей Маркин считает, что России следует ужесточить позицию по урегулированию украинского вопроса, усилив военное давление на США и их союзников.

kremlin.ru / Администрация президента России

«Украинская проблема для нас является главной. Есть четко сформулированные тезисы Владимира Путина, которые говорят о том, что мы один народ, что у населения Украины нет возможностей сформировать легальную власть, которая отвечает его чаяниям. Что эта марионеточная, колониальная власть создает угрозы нашей безопасности, и Путин не зря высказался о подготовке ею терактов. Мы не можем позволить себе, чтобы это продолжалось долго, и настаиваем на ликвидации антироссийского режима в Украине», — высказал свою позицию политолог.

Как выразился член ПАСЕ, поддержка антироссийского режима Украины — это «позор» Европы и США. Санкции, которые США и их партнеры вводят в отношении России, Москве не страшны, резюмировал политолог.