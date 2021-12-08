МИД РФ одобрил подключение США к «нормандскому формату»

Москва, 8 декабря. Москва не видит никаких противоречий в вопросе присоединения представителей США к «нормандскому формату», заявил исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий.

По его словам, этот вопрос стал достаточно часто подниматься в течение последнего времени. Российская сторона осознает, какое влияние Вашингтон имеет на Киев, поэтому предложение выглядит уместным.

«В принципе, если США реально готовы внести свой вклад, мы всегда были открыты к тому, чтобы Америка оказывала свое влияние на Киев», — сказал он.

Стоит отметить, что другие участники «нормандского формата» также считают это возможным. Речь идет, в частности о Германии и Франции.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не собирается предлагать своему коллеге из США Джо Байдену присоединиться к «нормандским переговорам». По его словам, этот формат является самодостаточным.