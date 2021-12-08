«ФАН повсюду»: что демократы и республиканцы не поделили в бюджете США

Приняв законопроект о временном финансировании правительства США, обе палаты Конгресса предотвратили приостановку работы федеральных ведомств в стране. Шатдауна удалось избежать или, по крайней мере, отложить его до 18 февраля 2022 года.

Конгрессу также необходимо оперативно принять еще одно важное решение. Правительство США приближается к достижению потолка государственного долга, который, по оценкам Министерства финансов, может быть достигнут уже к 15 декабря. Штаты могут столкнуться с финансовым кризисом, если американские законодатели не приостановят действие данного лимита или не одобрят его дальнейшее повышение.

О том, почему Капитолию так и не удается согласовать законопроекты о бюджетных ассигнованиях рассказывает в подкасте «ФАН повсюду» автор Telegram-канала «Американскiй номеръ».

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В выпуске:

Что случится, если до 18 февраля 2022 года Конгресс не одобрит законопроект о финансировании правительства?

Почему затягивается принятие законопроектов о бюджетных ассигнованиях?

Из-за чего губернатор Флориды создает собственную Гвардию штата?

Будет ли снова поднят потолок госдолга США?

Какие предлагаются решения, чтобы исключить заминки в принятии законопроектов по бюджетным вопросам?

На какие цели США увеличивают оборонный бюджет?

Что не нравится американцам в инфраструктурном плане Байдена?

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