Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 18:09
18:03
Наука
Ученые Калифорнийского университета исследовали повадки птерозавра с помощью окаменелостей
17:58
Общество
Пульсирующая головная боль и першение в горле названы симптомами омикрон-штамма
17:57
Общество
Мошенники начали использовать страх россиян перед коронавирусом для кражи денег
17:56
Политика
Политолог Гаспарян раскрыл глобальный план США с уничтожением Украины
17:53
Общество
Медсестра из Москвы помогла жителю Дагестана увидеться с семьей после 30-летней разлуки
17:49
Экономика
Иркутские энергетики нашли способ повышения тарифов на электричество для майнеров
17:47
Весь мир
Россия и Ливия обсудили возобновление работы посольства в Триполи
17:46
Весь мир
Высший госсовет Ливии призвал отложить всеобщие выборы до февраля 2022 года
17:45
Происшествия
Семилетняя девочка пропала по пути из школы в Перми
17:44
Происшествия
Актер из сериала «Дылды» помог задержать стрелка в московском МФЦ
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«ФАН повсюду»: что демократы и республиканцы не поделили в бюджете США

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 18:06
Весь мир
«ФАН повсюду»: что демократы и республиканцы не поделили в бюджете США
Global Look Press  /  Chris Kleponis - Pool via CNP / Keystone Press Agency

Приняв законопроект о временном финансировании правительства США, обе палаты Конгресса предотвратили приостановку работы федеральных ведомств в стране. Шатдауна удалось избежать или, по крайней мере, отложить его до 18 февраля 2022 года. 

Конгрессу также необходимо оперативно принять еще одно важное решение. Правительство США приближается к достижению потолка государственного долга, который, по оценкам Министерства финансов, может быть достигнут уже к 15 декабря. Штаты могут столкнуться с финансовым кризисом, если американские законодатели не приостановят действие данного лимита или не одобрят его дальнейшее повышение.

О том, почему Капитолию так и не удается согласовать законопроекты о бюджетных ассигнованиях рассказывает в подкасте «ФАН повсюду» автор Telegram-канала «Американскiй номеръ».

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Что случится, если до 18 февраля 2022 года Конгресс не одобрит законопроект о финансировании правительства?

Почему затягивается принятие законопроектов о бюджетных ассигнованиях?

Из-за чего губернатор Флориды создает собственную Гвардию штата?

Будет ли снова поднят потолок госдолга США?

Какие предлагаются решения, чтобы исключить заминки в принятии законопроектов по бюджетным вопросам?

На какие цели США увеличивают оборонный бюджет?

Что не нравится американцам в инфраструктурном плане Байдена?

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеSpotifyВК-подкастах и в Telegram-канале «Международный ФАН». Также доступна мобильная версия.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: что демократы и республиканцы не поделили в бюджете США
сша госдолг
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать