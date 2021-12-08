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Политолог Евстафьев предрек исчезновение США после «иракской оговорки» Менендеса

Политика
Политолог Евстафьев предрек исчезновение США после «иракской оговорки» Менендеса
wikipedia.org  /  United States Senate - Menendez press office / Public domain

Вашингтон, 8 декабря. Сенатор Роберт Менендес, угрожая РФ, перефразировал слова Саддама Хусейна, предрекая тем самым США судьбу Ирака.

На знаковую оговорку американского сенатора в беседе с Владимиром Соловьевым обратил внимание политолог Дмитрий Евстафьев, подчеркнув, что деградация политики США в последнее время заставляет все больше грустить.

Эксперт отметил, что американские элиты все глубже запутываются в своей неверной парадигме мироустройства и чем чаще в мире происходит что-то, что не вписывается в созданный ими сценарий, тем сильнее наружу лезут внутренние противоречия американской политики в целом. Вся хрупкость и несостоятельность политической системы США в очередной раз вылезла на поверхность после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена. Это и русофобская истерика Виктории Нуланд, и ряд громких, но абсурдных заявлений многих высокопоставленных американских чиновников. К примеру, сенатор Менендес своими угрозами в адрес России, сам того не понимая, вынес своей стране приговор.

Политолог Евстафьев предрек исчезновение США после «иракской оговорки» Менендеса
ПолитРоссия /

«Ну, например, этот Менендес. А он вообще понял, что он сказал про народ России и про мать всех санкций? Он что не понял, что он перефразировал слова Саддама Хусейна, сказанные им в 1991 году. Саддам тогда пригрозил Америке матерью всех войн. Ну и чем закончил Хусейн и его страна? Менендес США такое будущее мыслит? Информационной кампанией вокруг переговоров со стороны США занимались полные бездари. И у них, кстати, в конце все расплылось. А эта ситуация, когда вся система при малейшем сбое содержательности распадается. Мы же это видели. Это же Горбачев. То есть вся его система власти в преддверии распада СССР. В США все так же расползается и «иракская оговорка» Менендеса показывает, что окончательное исчезновение государства как системы произойдет уже очень скоро. При чем по той же схеме распада СССР. Все признаки налицо», — выразил уверенность политолог.

Евстафьев добавил, что в данный момент (прошедшие переговоры это лишний раз подтвердили) вся внешняя политика США построена на пиаре. И это крайне опасно, как для Вашингтона, так и для всего мира, так как в Белом доме действительно уверовали, что их пиар-сценарий — это и есть реальная жизнь. Эта своеобразная политическая шизофрения может действительно привести к полному исчезновению США, по крайней мере в их нынешнем виде. Когда американские элиты поймут, что натворили, будет слишком поздно, но в попытке спасти рассыпающуюся систему они могут нанести серьезный ущерб окружающим.

Ранее голландцев удивило «исчезновение» Зеленского после переговоров Путина и Байдена.

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Все новости / Политика / Политолог Евстафьев предрек исчезновение США после «иракской оговорки» Менендеса
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