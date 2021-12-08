В Краснодаре секция по следж-хоккею рискует остаться без финансирования

Мама одного из детей-инвалидов Мария Оприш смогла выиграть грант в благотворительном фонде и организовать секцию по следж-хоккею. Денег хватило на аренду помещения, тренера, инвентарь и форму для юных спортсменов. Но уже на следующий год найти спонсоров не получается.

Мария рассказала, что для детей, которые потеряли возможность передвигаться самостоятельно, хоккей — это гораздо больше, чем просто спорт. Ребята не видят жизни без тренировок, без общения. Они «живут» минутами, проведенными на ледовом поле, и каждый день ждут, когда снова смогут собраться вместе и сыграть очередной матч.

«Они очень хотят видеть друг друга, они очень хотят на лед, они очень хотят играть. Они не понимают, как это вообще — пропустить тренировку. Для них это то, чем они живут всю неделю, чтобы скорее прийти и снова поиграть», — поделилась координатор команды.

Участник команды Ярослав Жовтенко занимался хоккеем с детства. Но в 2016 году он попал в страшную аварию, получив перелом позвоночника. О спортивной карьере пришлось забыть. Однажды в социальной сети ребенок увидел объявление о наборе в секцию по следж-хоккею. Упустить такой шанс он не мог.

«После аварии я думал, что уже не вернусь на хоккей, у меня сломалась спина. Даже если бы я восстановился, на лед мне было бы нельзя, сами знаете. Когда мне мама сказала, что есть следж-хоккей, мы увидели с ней в Instagram, тогда я очень обрадовался», — вспоминает Ярослав.

Мама Ярослава Ольга Жовтенко хорошо помнит, как тяжело им давались первые пять лет адаптации к новым условиям жизни. С появлением у мальчика возможности снова встать на лед, буквально вернуло его к жизни. В глазах появился огонь, а психологическое состояние мальчика заметно стабилизировалось.

«Глаза горят, глаза просто горят, у него снова появилась жизнь, вдохновился, то есть совершенно стал другим ребенком», — рассказывает мама хоккеиста.

Сейчас команда находится в сложном положении. Денег на следующий год изыскать не удается. Генеральный директор Центра адаптивной физической культуры Андрей Баталов признается, что уже обошел все возможные инстанции, но найти благотворительных спонсоров оказалось крайне сложно.

«Надеемся, что на нас обратит внимание Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края, для того, чтобы совместно запустить партнерский проект. Например, чтобы мы совместно открыли секции по адаптивному хоккею, по следж-хоккею. Это значительно бы нам помогло и значительно бы уменьшило расходы», — рассуждает генеральный директор.

Сейчас Ярослав Жовтенко, как и все дети, посещает школу, хоть и на инвалидной коляске. Не смотря на освобождение от уроков физкультуры, он все равно ходит на занятия. В его дневнике по физкультуре красуется пятерка, и это при том, что у многих сверстников стоят четверки. Юный хоккеист мечтает попасть в молодежную сборную. Так что, возможно, в следующий раз мы увидим его в составе паралимпийской сборной России.