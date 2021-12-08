Виторган прочит тяжелое будущее своему сыну от Собчак

Москва, 8 декабря. Актер театра и кино Максим Виторган рассказал о воспитании ребенка от ведущей Ксении Собчак. У Платона, как считает артист, может быть непростое будущее.

Виторган в беседе с журналисткой Светланой Бондарчук признался, что для него не имеет значения, какую профессию выберет сын. Все занятия, на которые ходит пятилетний ребенок, нужны ему не для того, чтобы стать гением, а чтобы он мог пользоваться различными «инструментами» в жизни.

Бондарчук предположила, что у наследника Собчак и Виторгана будет широкий спектр возможностей, так как оба родителя очень талантливые. Однако актер возразил ей, указав, что для ребенка это будет тяжело.

«Ему будет тяжело, потому что два таких доминирующих родителя», — пророчит Виторган непростое будущее для сына в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Максим Виторган и Ксения Собчак поженились в феврале 2013 года. Это был третий брак для актера. Однако он оказался неудачным. Спустя почти шесть лет отношений пара разбежалась. В браке у светской львицы и актера родился сын Платон.