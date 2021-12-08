«Яндекс» в новом фильме рассказал о развитии компании

Москва, 8 декабря. «Яндекс» представил фильм под названием YaC (Yet Another Conference), в котором рассказывается о развитии компании. Видео доступно на YouTube.

Компания ежегодно проводит конференцию, в которой рассказывает о достижениях и успехах. В этом году фильм посвящен технологиям и людям, которые за ними стоят. Ведущей стала Ирина Шихман, которая поговорила с управляющим директором Тиграном Худавердяном и вместе с ним побывала в разных местах «Яндекса».

В частности, была представлена «Яндекс.Станция» второго поколения с новым дизайном и умным звуком. В продаже устройство появится в 2022 году. Кроме других новшеств компании, стало известно о работе над усовершенствованием действующих проектов. Например, голосовой помощник Алиса стала более человечней. Ее научили говорить шепотом, чтобы никого не разбудить. Также она поможет сочинять сказки пользователям.

В преддверии завершения года «Яндекс.Музыка» подвела итоги 2021 года. Она определила самых популярных артистов года. Лидерами стали певица Мари Краймбрери и рэпер Моргенштерн.