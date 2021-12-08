В Хакасии пройдет Всероссийский технологический диктант

Абакан, 8 декабря. В детском технопарке «Кванториум «Хакасия» все желающие смогут проверить свои знания в области науки и технологий.

Руководство технопарка планирует провести Всероссийский технологический диктант 14 декабря. Как пояснили в учреждении, технологический диктант предназначен для участников любых возрастов, которые хотят проверить уровень и актуальность своих знаний, окунуться в мир технологий и испытать себя в новых дисциплинах, сообщает «Хакасия».

Отмечается, что можно будет одновременно весело и увлекательно провести время. Участникам предстоит найти правильные ответы на вопросы из мира современной науки и технологий, использовать логику и включить фантазию.

Ранее ФАН сообщал, что международная просветительская акция «Географический диктант» состоялась 14 ноября сразу в 120 странах мира. В этом году самыми необычными площадками для акции стали атомный плавучий энергоблок, поезд и корабль-музей.