Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 16:38
16:37
Экономика
Центробанк может изменить условия выдачи кредитов для россиян после Нового года
16:36
Армия
Белоруссия пригрозила Украине ответными учениями на границе
16:33
Технологии
Московские адвокаты делают ставку на искусственный интеллект
16:29
Экономика
Чубайс оценил вероятность сокращения энергопотребления при энергопереходе
16:27
Общество
Мария Шукшина рассказала о блокировке своего канала на YouTube
16:26
Политика
Сенатор Косачев назвал нелепыми домыслами заявление Нуланд о «восстановлении» СССР
16:26
Политика
Политолог Маркин заявил, что «марионеточная» власть в Киеве создает угрозы безопасности России
16:25
Происшествия
Следователи провели обыски в офисе компании «Ремстройфасад» в Петербурге
16:23
Весь мир
Саудовская Аравия обратилась к США из-за нехватки боеприпасов для перехвата ракет и дронов
16:22
Происшествия
Пинавший спецавтомобиль на незаконном митинге тиктокер получил два года и восемь месяцев колонии
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

#БЕЗФИЛЬТРОВ c Талией Белкой. Что скрывается за образом королевы эпатажа?

Видео

В новом выпуске проекта #БЕЗФИЛЬТРОВ ведущий Антон Беккужев раскрывает внутренние боли и терзания с виду яркой и успешной Талии Белки. Они вместе проведут целый день, тиктокерша раскроет тайну, где брать вдохновение, и поделится мечтами.

Девушку выгнали из дома и ей негде жить. Она скитается по друзьям, но при этом не проводит ни минуты без работы. Встречи, проекты, съемки, бьюти-сеансы — бурной деятельностью она старается потушить накопившиеся переживания.

Белка рассказывает Антону Беккужеву о своей самой большой любви и том, как она потеряла ее. Блогерша признается, почему скрывает свое настоящее имя, и откуда появился этот псевдоним. Вместе со съемочной группой они посетят самые знаковые места для девушки.

О том, как измерить харизму рулеткой, зачем нужно сжигать мосты и как превратить ненависть в успех, вы узнаете в новом выпуске передачи #БЕЗФИЛЬТРОВ.

Вернуться назад
Все новости / Видео / #БЕЗФИЛЬТРОВ c Талией Белкой. Что скрывается за образом королевы эпатажа?
белка беккужев безфильтров
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать