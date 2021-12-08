БЕЗФИЛЬТРОВ c Талией Белкой. Что скрывается за образом королевы эпатажа?

В новом выпуске проекта #БЕЗФИЛЬТРОВ ведущий Антон Беккужев раскрывает внутренние боли и терзания с виду яркой и успешной Талии Белки. Они вместе проведут целый день, тиктокерша раскроет тайну, где брать вдохновение, и поделится мечтами.

Девушку выгнали из дома и ей негде жить. Она скитается по друзьям, но при этом не проводит ни минуты без работы. Встречи, проекты, съемки, бьюти-сеансы — бурной деятельностью она старается потушить накопившиеся переживания.

Белка рассказывает Антону Беккужеву о своей самой большой любви и том, как она потеряла ее. Блогерша признается, почему скрывает свое настоящее имя, и откуда появился этот псевдоним. Вместе со съемочной группой они посетят самые знаковые места для девушки.

О том, как измерить харизму рулеткой, зачем нужно сжигать мосты и как превратить ненависть в успех, вы узнаете в новом выпуске передачи #БЕЗФИЛЬТРОВ.