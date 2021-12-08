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Церемония прощания с продюсером Марком Рудинштейном завершилась аплодисментами

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 14:32
Общество
Церемония прощания с продюсером Марком Рудинштейном завершилась аплодисментами
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 8 декабря. Панихида в память о продюсере Марке Рудинштейне окончилась в Москве. Поклонники торжественно проводили создателя фестиваля «Кинотавр» в последний путь аплодисментами.

Близкие и коллеги почтили память Марка Рудинштейна на гражданской панихиде в московском Доме Кино. Среди скорбящих присутствовали знаменитости из мира кинематографа — среди них директор Гильдии актеров кино Валерия Гущина и актер Леонид Дюзник. Помимо звезд, поклонники также простились с создателем фестиваля «Кинотавр».

Церемония завершилась на торжественной ноте, гости и фанаты проводили Рудинштейна аплодисментами в последний путь, передает «ПолитЭксперт».

Марк Рудинштейн ушел из жизни 5 декабря в возрасте 75 лет. Перед смертью создатель «Кинотавра» был госпитализирован с сердечным приступом. Адвокат Александр Бенхин почтил память продюсера. Он опубликовал видео, где был запечатлен Рудинштейн незадолго до смерти.

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прощание продюсер рудинштейн
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