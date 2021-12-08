Боевики «Аль-Каиды» намерены пожаловаться европейским судам на россиян в Мали

Бамако, 8 декабря. Боевики «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещена в РФ) опубликовали официальное коммюнике с угрозой обратиться в суд для защиты от российских специалистов, прибывших в Мали. Боевики намерены привлечь лучших исламских юристов.

В документе радикальные исламисты предложили «коллегам» объединиться перед лицом опасности со стороны россиян и, что самое интересное, призвали братьев по оружию обратиться за помощью к европейским правительствам.

«Это битва, которую ведут моджахеды сегодня в Мали, Нигере и Буркина-Фасо против оккупации крестоносцев и ее агентов из народа нашей кожи. Мы будем вести войну, пока самый последний солдат не покинет регион с позволения Аллаха. Появление русских на нашей земле — это большая угроза для нас, и мы должны будем защищаться. Но мы выбираем новый путь борьбы», — сказано в заявлении джихадистов.

Факт сотрудничества международных террористических организаций с западными кураторами давно не вызывает сомнения у адекватной части мирового сообщества. Из намерения радикальных исламистов обратиться за защитой в европейские суды можно сделать вывод, откуда в последствии у экспертов ООН появляются «доказательства» преступлений против человечности, якобы совершенных россиянами на территории африканских стран вроде «внесудебных казней» тех же террористов.

Военный корреспондент Евгений Поддубный считает, что заявление Аль-Каиды (террористическая организация, запрещена в РФ) может быть частью крупной организованной кампании Запада, который не гнушается даже таких методов и «партнеров» в своем желании помешать россиянам ликвидировать террористическую угрозу в Сахеле и наладить мирную жизнь.

«Понятно, что это часть информационной кампании против России и специалистов, которые работают в Мали в частности, и в Африке в целом. И она вполне ожидаемая. Любая российская здравая активность сейчас встречает подобные кампании», — сказал журналист.

vk.com / Евгений Поддубный

«Уж не знаю, сделано это заявление "Аль-Каидой", либо организациями, которые представляются Аль-Каидой, суть-то не в этом. Суть в том, что будут брошены большие ресурсы для организации давления на российскую миссию в Мали, так и на организацию кампании по дискредитации российских специалистов, которые работают над мерами по стабилизации обстановки в Мали», — полагает Поддубный.

Ранее глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжит оказывать военную помощь странам Сахельской группы пяти (G5):

«Мы рассказали о тех шагах, которые Россия принимает для того, чтобы поддержать формирующиеся силы «сахельской пятерки». Процесс их становления сейчас заканчивается. Мы будем поддерживать это и далее поставками наших вооружений, соответствующей техникой, подготовкой кадров, в том числе миротворцев».

Малийский коллега Лаврова, Абдулай Диоп, подчеркнул, что поставки российской военной техники предусматривают прибытие в страну соответствующих специалистов, которые обучат правительственные войска работе с ней. Однако ангажированные СМИ по-прежнему связывают отечественных специалистов с «ЧВК Вагнера». По их данным, сотрудники российской частной военной компании приступили к работе в Мали в конце лета 2021 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.