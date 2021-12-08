В горсовете Омска обсудили концепцию города-сада

Омск, 8 декабря. Директор Центра компетенций по вопросам городской среды Алексей Сокин изложил в горсовете планы по масштабному озеленению города.

Выступая в горсовете, Сокин заявил, что уже сформулирована идеология города-сада, обозначена география мест, где можно высаживать деревья. Предполагается ежегодно сажать по 10 тысяч деревьев. Одновременно планируется очистить город от старых тополей, ив и кленов. Работа предстоит большая, поэтому нужно будет привлекать и сторонние ресурсы, сообщает «Омск-Информ».

По словам Сокина, всем жителям Омска нужно готовиться к озеленению, которое охватит дворы, парки, аллеи и территории около школ. На интерактивной тепловой карте будут указаны места посадок с учетом наличия инженерных коммуникаций. Необходимо провести инвентаризацию зеленых насаждений при помощи облета со спутника. Специалистам-агрономам надо будет исследовать состояние деревьев. Всего на озеленение Омска за три года планируется потратить 763 миллиона рублей.

Ранее ФАН сообщал о планах властей Омска по масштабному озеленению территории вдоль дороги на улице Чехова. Оно призвано компенсировать утрату зеленых насаждений в связи со строительством автотрассы от улицы Щербанева до улицы Краснофлотской.