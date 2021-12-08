Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
08 декабря 15:09
15:08
Весь мир
Саудовская Аравия потребовала от Франции отпустить подозреваемого в убийстве Хашогги
15:08
Политика
Путин в поздравлении Шольцу выразил надежду на диалог между Россией и Германией
15:07
Общество
Губернатор Калининградской области Алиханов заявил, что QR-коды его утомили
15:06
Общество
Михаил Мишустин назначил Федора Соснова исполнительным директором Фонда кино
15:05
Общество
Центральный и Петроградский районы Петербурга стали худшими по очистке крыш от сосулек
15:05
Армия
Американский сенатор Уикер рассказал о вероятности ядерного удара по России из-за Украины
15:03
Общество
Крымчане собирают подарки на Новый год для особенных детей и инвалидов
15:00
Технологии
В Хакасии пройдет Всероссийский технологический диктант
14:57
Общество
Петербургский парламент поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах
14:56
Политика
Политолог Белов: Германия «обречена» на взаимодействие с Россией
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

В горсовете Омска обсудили концепцию города-сада
Общество
В горсовете Омска обсудили концепцию города-сада
pixabay.com  /  Jan-Mallander

Омск, 8 декабря. Директор Центра компетенций по вопросам городской среды Алексей Сокин изложил в горсовете планы по масштабному озеленению города.

Выступая в горсовете, Сокин заявил, что уже сформулирована идеология города-сада, обозначена география мест, где можно высаживать деревья. Предполагается ежегодно сажать по 10 тысяч деревьев. Одновременно планируется очистить город от старых тополей, ив и кленов. Работа предстоит большая, поэтому нужно будет привлекать и сторонние ресурсы, сообщает «Омск-Информ».

По словам Сокина, всем жителям Омска нужно готовиться к озеленению, которое охватит дворы, парки, аллеи и территории около школ. На интерактивной тепловой карте будут указаны места посадок с учетом наличия инженерных коммуникаций. Необходимо провести инвентаризацию зеленых насаждений при помощи облета со спутника. Специалистам-агрономам надо будет исследовать состояние деревьев. Всего на озеленение Омска за три года планируется потратить 763 миллиона рублей.

Ранее ФАН сообщал о планах властей Омска по масштабному озеленению территории вдоль дороги на улице Чехова. Оно призвано компенсировать утрату зеленых насаждений в связи со строительством автотрассы от улицы Щербанева до улицы Краснофлотской.

Вернуться назад
Все новости / Общество / В горсовете Омска обсудили концепцию города-сада
сад город озеленение
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать