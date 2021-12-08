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Журналист Дмитрий Гордон обвинил президента Украины Владимира Зеленского в преследовании

Политика
Журналист Дмитрий Гордон обвинил президента Украины Владимира Зеленского в преследовании
instagram.com  /  @gordondmytro

Киев, 8 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский инициировал кампанию по дискредитации журналиста Владимира Гордона. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил сам объект преследования.

Гордон объяснил, что в офисе украинского президента недовольны его открытой критикой власти, освещением ситуации с «жесточайшей» коррупцией в стране. Зеленский, как отметил журналист, очень на него обиделся.

«Я не понимаю, почему надо врать, замалчивать... Почему коррупция у нас жесточайшая. И задаю вопросы, которые зависают в воздухе. Но президент очень обиделся, я это точно знаю. Дал команду, чтобы Гордона всячески проверяли налоговая, спецслужбы, искали компромат», — высказался Гордон.

Журналист объяснил, что к нему в руки попала методичка, в которой подробно прописано, как именно будет вестись кампания по его дискредитации на Украине. На реализацию этого плана, по словам Гордона, за неделю потратили 150 тысяч долларов.

Недовольство украинского лидера деятельностью журналиста можно объяснить в том числе разбором Гордоном пресс-марафона Зеленского. Как отметил автор материала, главным итогом выступления главы государства стало разочарование.

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зеленский гордон преследование
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