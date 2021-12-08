Конгресс Перу отклонил запрос об импичменте президента Кастильо

Лима, 8 декабря. Конгресс Перу отклонил предложение о проведении расследования о возможности импичмента президента Педро Кастильо. Об этом сообщается на официальной странице парламента страны.

Con 76 votos en contra, 46 a favor y 4 abstenciones, el #PlenoDelCongreso rechazó la admisión de la Moción 1222, que propone declarar la permanente incapacidad moral del presidente de la República, Pedro Castillo. pic.twitter.com/k2mkeELHEM — Congreso del Perú (@congresoperu) December 8, 2021

Запрос об объявлении Кастильо «морально недееспособным» не был одобрен с 76 голосами против, 46 — в пользу и четырьмя воздержавшимися. Это пятое по счету требование об отстранении президента Перу за последние четыре года.

Петиция об импичменте Кастильо набрала лишь шесть из 52 необходимых подписей для открытия процесса расследования.

Одной из причин для требования об отправлении президента в отставку стали заявления о том, что бывший министр обороны оказывал давление на командующих Вооруженными силами с целью добиться назначения на военные должности лиц, близких Педро Кастильо.

#PlenoDelCongreso I Se sustenta la Moción 1222, que propone declarar la permanente incapacidad moral del presidente de la República, Pedro Castillo, según lo establecido en el inciso 2) del artículo 113 de la Constitución Política.



???? https://t.co/qZT9y1Rgm8 pic.twitter.com/XbNUHavI6n — Congreso del Perú (@congresoperu) December 7, 2021

Запрос был представлен членами парламента от трех правых партий Avanza País («Вперед, страна»), Fuerza Popular («Народная сила») и Renovación Popular («Национальное обновление»). Автором предложения является конгрессмен Патрисия Чиринос от Avanza País.

Левые партии Perú Libre («Свободное Перу») и Junto por el Perú («Вместе за Перу»), а также центристские Acción Popular («Народное действие»), Somos Perú («Мы — Перу») проголосовали против предложения об импичменте.

Ранее Кастильо заявил, что за попыткой отстранения его от власти стоят экономические интересы отдельных групп, преимущественно в горнодобывающем секторе.