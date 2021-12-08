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Конгресс Перу отклонил запрос об импичменте президента Кастильо

Весь мир
Конгресс Перу отклонил запрос об импичменте президента Кастильо
Официальная страница Конгресса Перу в Twitter / @congresoperu  / 

Лима, 8 декабря. Конгресс Перу отклонил предложение о проведении расследования о возможности импичмента президента Педро Кастильо. Об этом сообщается на официальной странице парламента страны.

Запрос об объявлении Кастильо «морально недееспособным» не был одобрен с 76 голосами против, 46 — в пользу и четырьмя воздержавшимися. Это пятое по счету требование об отстранении президента Перу за последние четыре года.

Петиция об импичменте Кастильо набрала лишь шесть из 52 необходимых подписей для открытия процесса расследования.

Одной из причин для требования об отправлении президента в отставку стали заявления о том, что бывший министр обороны оказывал давление на командующих Вооруженными силами с целью добиться назначения на военные должности лиц, близких Педро Кастильо.

Запрос был представлен членами парламента от трех правых партий Avanza País («Вперед, страна»), Fuerza Popular («Народная сила») и Renovación Popular («Национальное обновление»). Автором предложения является конгрессмен Патрисия Чиринос от Avanza País.

Левые партии Perú Libre («Свободное Перу») и Junto por el Perú («Вместе за Перу»), а также центристские Acción Popular («Народное действие»), Somos Perú («Мы — Перу») проголосовали против предложения об импичменте.

Ранее Кастильо заявил, что за попыткой отстранения его от власти стоят экономические интересы отдельных групп, преимущественно в горнодобывающем секторе.

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