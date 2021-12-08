Кабмин РФ увеличил финансирование выплат родителям-одиночкам на 14 млрд рублей

Москва, 8 декабря. Дополнительно 14 млрд рублей будет направлено на выплаты родителям, которые в одиночку воспитывают детей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

По инициативе президента Владимира Путина в нынешнем году начала действовать новая мера поддержки неполных малообеспеченных семей. Тем, кто воспитывает детей в одиночку, ежемесячно выдается пособие по 5,5 тысячи рублей на каждого ребенка от 8 до 17 лет.

По словам Мишустина, этой помощью сейчас пользуются семьи, где растет в общей сложности более 1 миллиона 300 тысяч ребят.

«Чтобы они вовремя получали положенные им средства, правительство направит еще почти 14 миллиардов рублей в дополнение к тем 36 миллиардам, которые были предусмотрены ранее», — уточнил он.

Кабмин ранее утвердил выделение регионам дополнительно более 6 млрд рублей, которые предназначены для выплат малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет.