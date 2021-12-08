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Песков напомнил Нуланд о невозможности воссоздания СССР

Политика
Песков напомнил Нуланд о невозможности воссоздания СССР
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 8 декабря. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд прекрасно понимает, что воссоздать СССР невозможно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Нуланд выразила опасения, что президент РФ Владимир Путин «в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз». Эту фразу раскритиковали в Кремле.

«Госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», — отметил Песков в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что ни одно из объединений на постсоветском пространстве не является попыткой реинкарнации СССР.

Ранее Дмитрий Песков дал оценку отношениям России и Греции. По словам официального представителя Кремля, отношения Москвы и Афин можно оценить на шесть баллов из десяти.

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Все новости / Политика / Песков напомнил Нуланд о невозможности воссоздания СССР
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