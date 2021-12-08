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Председатель Госдумы Володин на встрече с главой Нацсобрания ЦАР назвал отношения с Африкой одним из приоритетов

Весь мир
Председатель Госдумы Володин на встрече с главой Нацсобрания ЦАР назвал отношения с Африкой одним из приоритетов
politexpert.net  /  politexpert.net

Москва, 8 декабря. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин провел переговоры с главой Национальной ассамблеи Центральноафриканской Республики Симплисом Матье Саранджи.

Участники встречи подняли вопрос укрепления межпарламентских отношений и обсудили дальнейшее развитие комплексного взаимовыгодного сотрудничества между Москвой и Банги.

«Наши президенты постоянно ведут диалог — это очень важно. Со своей стороны мы будем делать все для того, чтобы законодательно обеспечить решения, принятые на уровне глав государств», — сообщил Володин.

Политик пригласил центральноафриканского коллегу на третий Международный форум «Развитие парламентаризма», который пройдет в сентябре следующего года. Также в рамках мероприятия пройдет конференция «Россия — Африка».

«Для нас этот вопрос — один из приоритетов в работе Государственной думы. Давайте думать о новых форматах взаимодействия, которые сделают наши отношения более эффективными, динамичными», — предложил Вячеслав Володин. Также, по его словам, было бы правильно найти форматы взаимодействия ЦАР с деловым сообществом России», — заявил председатель ГД.

Председатель Госдумы Володин на встрече с главой Нацсобрания ЦАР назвал отношения с Африкой одним из приоритетов
twitter.com / @UN_CAR

Володин подчеркнул важность введения русского языка в обязательную программу образования центральноафриканских учебных заведений. Саранджи согласился с российским коллегой и поблагодарил Москву за неоценимую помощь, оказанную ЦАР:

«Россия — страна, у которой есть сердце. Только РФ и Президент России Владимир Путин выслушали ЦАР в тяжелые для страны моменты.

Нам нужны Россия и российская культура».

Ранее аналитики издания Afrique Media заявили, что именно Москва помогла восстановить Центральноафриканскую Республику после затяжного кризиса и сделала ее сильной суверенной страной.

 

 

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россия африка цар
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