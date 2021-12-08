Политолог Охрименко указал на колоссальные противоречия после переговоров Путина и Байдена

Санкт-Петербург, 8 декабря. Политолог, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал прошедшие переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена.

Речь об этом шла на пресс-конференции «Владимир Путин и Джо Байден: о чем договорились лидеры двух держав» в медиацентре «Патриот». Как отметил политолог, переговоры были закрытыми, но, скорее всего, американский лидер изложил свою позицию, а Путин в ответ высказал свои замечания и мнения.

«Я догадываюсь, что они очень разошлись. Россия и Америка говорят про Минские соглашения, акценты по-разному ставят. На сегодняшний день, к сожалению, переговоры хотя бы состоялись, они показали колоссальное противоречивое понимание, что происходит на Украине и что делать дальше», — высказался Охрименко.

Федеральное агентство новостей /

Сложно представить, что Байден сказал бы «нет» Минским соглашениям, а официальная позиция Украины в том, что они выполняют договоренности, сказал эксперт. В результате по соглашениям нет никакой четкости. Охрименко также раскрыл план США по дальнейшей работе с Киевом.

«Я так понимаю, Байден тоже будет лоббировать интересы Украины в НАТО. Хотя есть ряд европейских государств, которые принципиально против. Есть те, кто поддерживает Украину, но хотели бы видеть ее нейтральной», — заключил политолог.

Ранее сенатор Владимир Джабаров раскритиковал итоговое заявление Байдена после переговоров с Владимиром Путиным. Как отметил политик, слова американского лидера были похожи на заготовку, составленную заранее.