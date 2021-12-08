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Правительство РФ направит более 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 13:50
Экономика
Правительство РФ направит более 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 декабря. Российский кабмин на заседании примет решение о выделении еще 12 млрд рублей на увеличение зарплат сотрудников бюджетной сферы, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Работа в этом направлении осуществляется в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. Речь идет об учителях, врачах, преподавателях высших учебных заведений, представителях науки, культуры и других отраслей, уточнил председатель правительства.

Глава Минтруда Антон Котяков ранее представил предложения по компенсации высокого уровня инфляции для пенсионеров. Выступая на заседании в Государственной думе, он отметил, что министерство предусматривает более высокие темпы инфляции, чем заранее заложенные в бюджете. Ведомство также разработало дополнительные механизмы поддержки незащищенных слоев населения по президентскому поручению.

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Все новости / Экономика / Правительство РФ направит более 12 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников
правительство мишустин зарплаты бюджетников
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