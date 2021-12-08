Песков рассказал о достигнутых Путиным и Байденом договоренностях по ситуации в Донбассе

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились назначить своих представителей для обсуждения кризиса в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя президента РФ, в ходе переговоров двух глав государств 7 декабря были достигнуты договоренности касательно напряженной обстановки на юго-востоке Украины. Президенты назначат своих представителей, которые начнут обсуждение «сложной конфронтационной ситуации» в Донбассе в как можно более короткие сроки.

«Когда это будет точно — сказать пока не представляется возможным, но президенты имели в виду, что состояться это должно достаточно оперативно», — заявил Песков.

Ранее Путин заявил Байдену об опасных попытках НАТО освоить украинские территории. В рамках переговоров со своим американским коллегой он назвал красными линиями для Москвы дальнейшее продвижение Североатлантического альянса на восток, передает RT.