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Песков рассказал о достигнутых Путиным и Байденом договоренностях по ситуации в Донбассе

Армия
Песков рассказал о достигнутых Путиным и Байденом договоренностях по ситуации в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден договорились назначить своих представителей для обсуждения кризиса в Донбассе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя президента РФ, в ходе переговоров двух глав государств 7 декабря были достигнуты договоренности касательно напряженной обстановки на юго-востоке Украины. Президенты назначат своих представителей, которые начнут обсуждение «сложной конфронтационной ситуации» в Донбассе в как можно более короткие сроки.

«Когда это будет точно — сказать пока не представляется возможным, но президенты имели в виду, что состояться это должно достаточно оперативно», — заявил Песков.

Ранее Путин заявил Байдену об опасных попытках НАТО освоить украинские территории. В рамках переговоров со своим американским коллегой он назвал красными линиями для Москвы дальнейшее продвижение Североатлантического альянса на восток, передает RT.

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Все новости / Армия / Песков рассказал о достигнутых Путиным и Байденом договоренностях по ситуации в Донбассе
украина путин донбасс песков переговоры байден
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