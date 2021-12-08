Песков подчеркнул независимость ЦБ в решениях по ключевой ставке

Москва, 8 декабря. Решение об изменении ключевой ставки принимает сам Центробанк РФ, без сигналов или указаний со стороны президента Владимира Путина, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Это целиком и полностью прерогатива ЦБ, подчеркнул он.

«Президент не может посылать сигналы мегарегулятору, мегарегулятор самостоятельно принимает эти решения. Приведение инфляции к целевому уровню может быть достигнуто разными методами, в том числе эти методы и методики будут прорабатываться правительством», — пояснил Песков.

Банк России начал повышать ключевую ставку весной на фоне ускоряющейся инфляции и необходимости быстрее восстановить экономику. В итоге показатель был доведен до 7,5% годовых. Очередное решение будет оглашено 17 декабря. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что речь может идти об увеличении еще на 1 процентный пункт.