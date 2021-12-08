19FortyFive: российские «Цирконы» создадут НАТО большие проблемы на восточном фланге

Вашингтон, 8 декабря. Ситуация на восточном фланге НАТО может сильно измениться из-за появления гиперзвукового оружия в арсенале российской армии.

Такими выводами на страницах издания 19FortyFive поделился американский морпех Хорхе Риверо. Он рассказал неудобную для НАТО правду о военном превосходстве России из-за гиперзвуковых ракет. По его словам, западные военные оказались в большой опасности из-за нового российского оружия, которое не имеет аналогов. Речь идет о ракетных комплексах «Кинжал», «Авангард» и «Циркон», передает «ПолитРоссия».

«Такие ракеты позволили бы российским военным с легкостью атаковать пункты управления, артиллерийские батареи и другую критически важную инфраструктуру США», — говорится в статье.

Федеральное агентство новостей /

Автор публикации подчеркивает, что у западных военных нет средств для борьбы с гиперзвуковыми ракетами, поэтому они столкнутся с большими проблемами. Риверо пишет, что США и их союзники сегодня являются свидетелями лишь начальных этапов внедрения российских гиперзвуковых технологий в оборонную сферу.

Он убежден, что широкое распространение подобного вооружения серьезно ухудшит ситуацию на восточном фланге НАТО и изменит баланс сил в пользу Москвы. Чтобы противостоять этому, военно-политическому блоку потребуются дополнительные финансовые вливания.

Ранее сообщалось, что из-за российских «Цирконов» американцы могут пересмотреть свою военно-морскую доктрину. Стоит отметить, что Пентагон открыто говорит о своем отставании от РФ в сфере создания подобных ракет, передает RT.