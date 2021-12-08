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Песков: онлайн-формат позволил Путину и Байдену разговаривать достаточно откровенно

Политика
Песков: онлайн-формат позволил Путину и Байдену разговаривать достаточно откровенно
Prt Scr youtube.com  /  Соловьёв LIVE

Москва, 8 декабря. Президенту Российской Федерации Владимиру Путину понравился формат переговоров в режиме видеоконференции с лидером США Джо Байденом, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Помимо этого, представитель Кремля отметил, что переговоры по видеосвязи позволяют сторонам разговаривать достаточно откровенно. Также Песков уточнил, что говорить о сроках и формате нового контакта лидеров двух государств сейчас не представляется возможным. По его словам, Путин и Байден договорились, что после контактов их представителей необходимо будет пообщаться еще раз.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин на встрече с американским коллегой отметил, что санкции не дают никакого положительного эффекта и для самих США. Соответствующим заявлением он поделился на брифинге по итогам переговоров.

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