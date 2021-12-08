Мишустин: доходы российского бюджета превысили показатели 2020 года

Москва, 8 декабря. Доходы федерального бюджета России с января по сентябрь 2021 года примерно на треть превысили прошлогодние показатели, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.

Финансовая дисциплина в стране, по его словам, укрепилась. Такая тенденция положительно сказалась на исполнении российского бюджета в уходящем году, добавил премьер-министр.

Минфин РФ ранее сообщил, что исполнение расходов бюджета на реализацию национальных проектов превысило 1,9 трлн рублей. Лидером по расходованию денег стал проект «Демография», в рамках которого власти исполнили 91,9% годовых бюджетных назначений. Следом — «Здравоохранение», «Наука и университеты», «Безопасные качественные дороги», «Культура» «Жилье и городская среда». Меньше всего удалось потратить на проект «Экология».