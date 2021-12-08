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Мишустин: доходы российского бюджета превысили показатели 2020 года

  /   Обновлено: 08 декабря 2021 13:42
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Экономика
Мишустин: доходы российского бюджета превысили показатели 2020 года
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 8 декабря. Доходы федерального бюджета России с января по сентябрь 2021 года примерно на треть превысили прошлогодние показатели, заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с членами кабмина.

Финансовая дисциплина в стране, по его словам, укрепилась. Такая тенденция положительно сказалась на исполнении российского бюджета в уходящем году, добавил премьер-министр.

Минфин РФ ранее сообщил, что исполнение расходов бюджета на реализацию национальных проектов превысило 1,9 трлн рублей. Лидером по расходованию денег стал проект «Демография», в рамках которого власти исполнили 91,9% годовых бюджетных назначений. Следом — «Здравоохранение», «Наука и университеты», «Безопасные качественные дороги», «Культура» «Жилье и городская среда». Меньше всего удалось потратить на проект «Экология».

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мишустин финансовая дисциплина федеральный бюджет
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