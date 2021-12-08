Актер Басилашвили нежно поздравил Алису Фрейндлих с днем рождения

Нежная дружба связывает Алису Фрейндлих и Олега Басилашвили уже много лет. Когда-то журналисты подозревали эту прекрасную актерскую пару в романтических отношениях. Однако два секс-символа советской эпохи были тандемом лишь на экране и театральной сцене. А в жизни артисты — близкие друзья. 8 декабря Алиса Фрейндлих отмечает 87-й день рождения. В беседе с ФАН именинницу нежно поздравил народный артист и ее лучший друг Олег Басилашвили.

«Дорогая Алиса, рад тебя приветствовать в день твоего рождения. Дай бог тебе здоровья, сил, хоть их у тебя и так много, энергии такое количество, что на десятерых хватит. Желаю уверенности в своем деле и необходимости его на нашей большой планете. Желаю тебе всего самого-самого доброго, твоим близким, твоим людям, которые тебя любят, а любят тебя очень и очень многие. Я тебе должен признаться, что когда работаю с тобой вместе, то всегда испытываю подлинное наслаждение и удовольствие от общения с тобой. Поздравляю тебя, будь здорова, не болей и работай-работай. Работай на пользу себя и всех нас. Будь счастлива. Твой Олег», — с трепетом в голосе произнес актер.

Кадр из сериала «Идиот» /

Оба актера служат в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Уходящий год у именинницы выдался сложным. Весной она оказалась в больнице с коронавирусом, где позже у Фрейндлих случился цитокиновый шторм — опасное осложнение. Артистка получила серьезное поражение легких, но только лишь Фрейндлих оправилась от болезни, как тут же вернулась в театр и вышла на сцену.

Невские Новости / Мурашова Кристина

Алиса Фрейндлих — народная артистка Советского Союза, лауреат Государственной премии Российской Федерации имени Константина Станиславского, обладательница трех государственных премий, двух «Золотых масок» и четырех «Ник».

В 2019 году была награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени и отметила 35-летие творческой деятельности в БДТ ролью в постановке «Волнение».

Ранее актер Олег Басилашвили рассказал о работе с артисткой Людмилой Гурченко. Он отметил высокую работоспособность актрисы и ее неоспоримый талант. По его словам, она всегда очень требовательно относилась к окружающим, а к себе — в первую очередь.