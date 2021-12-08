Путин направит поздравительную телеграмму новому канцлеру Германии Шольцу

Москва, 8 декабря. Президент России Владимир Путин в ближайшее время поздравит нового канцлера Германии Олафа Шольца со вступлением в должность. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам Пескова, президент РФ направит политику поздравление.

«Пока не знаю насчет телефонного разговора. Безусловно, президент направит поздравительную телеграмму», — пояснил он журналистам.

Также Песков отметил, что Москва рассчитывает на установление конструктивных отношений между Путиным и Шольцем.

Ранее депутаты немецкого парламента избрали лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца новым канцлером ФРГ. Уточняется, что политик получил 395 голосов.