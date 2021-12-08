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Голландцев удивило исчезновение Зеленского из повестки после переговоров Байдена с Путиным

Политика
Голландцев удивило исчезновение Зеленского из повестки после переговоров Байдена с Путиным
Федеральное агентство новостей

Амстердам, 8 декабря. На фоне громкого медиа-шума, поднявшегося вокруг переговоров между президентами РФ и США, мало кто обратил внимание на оригинальную реакцию европейской прессы, «потерявшей» украинского президента.

В частности, одно из крупнейших голландских изданий NRC выдало внушительный материал с заголовком на всю полосу «А где президент Зеленский?». Голландские журналисты и эксперты знатно поиздевались над украинской властью, которую американские покровители попросту задвинули в дальний угол.

На оригинальную реакцию многих европейских СМИ на состоявшиеся большие переговоры внимание подписчиков YouTube-канала «Соловьев LIVE» обратил донецкий историк и политолог Владимир Корнилов, назвав дипломатической пощечиной решение Байдена отложить телефонный разговор с Зеленским после важных переговоров.

Эксперт отметил, что американский президент позвонил лидерам многих стран Евросоюза и до, и после беседы с Владимиром Путиным. Зеленскому же накануне большой встречи позвонил только глава Госдепа США Энтони Блинкен, тем самым показав его место в международной повестке. После переговоров украинскому гаранту пообещали звонок из Белого дома, но не уточнили, когда именно это произойдет. Намекнули только, что, скорее всего, Байден найдет время в четверг. По словам Корнилова, форменное издевательство США над украинской властью не прошло мимо крупных европейских СМИ. Голландцы, к примеру, вообще показательно «потеряли» Зеленского и даже усомнились в его президентском статусе.

Голландцев удивило исчезновение Зеленского из повестки после переговоров Байдена с Путиным
Global Look Press / Sergey Starostenko / XinHua / Volodymyr Tarasovukrinform / Keystone Press Agency

«Даже голландская пресса вчера вот на целую полосу NRC сдало материал о роли Зеленского во всех этих переговорах. Статья так и называлась «Где президент Украины?». Авторов, как и многих читателей крайне удивило его исчезновение из повестки переговоров, а также из большой политики в целом. Голландцев удивило его исчезновение причем как до, так и после переговоров, почему его не зовут на переговоры по Украине? Почему не объяснятся после? Почему судьбу Украины решают без его участия. Журналисты любопытствуют — может быть Зеленский уже не президент», — иронично отметил Корнилов.

Политолог сообщил, что до и после переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом случилось несколько знаковых событий, продемонстрировавших, насколько же американцам плевать на Украину. За день до встречи, к примеру, журналисты прижали к стенке Джен Псаки и поинтересовались, входит ли защита территориальной целостности Украины в список национальных интересов США. Пресс-секретарь Белого дома долго мялась и в итоге дала отрицательный ответ. После беседы двух президентов нечто подобное выдал и советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Он сначала пафосно рассказывал о поддержке Украины и готовности помочь в любом вопросе, но в итоге признал, что реальную военную помощь Вашингтон Киеву не окажет, что бы ни случилось. На фоне этого отсрочка звонка Байдена Зеленскому выглядит вишенкой на торте, что и перевели с языка дипломатии голландские СМИ.

Ранее политолог Задов высмеял слишком резкую смену риторики США по «Северному потоку - 2» после переговоров Путина с Байденом.

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Все новости / Политика / Голландцев удивило исчезновение Зеленского из повестки после переговоров Байдена с Путиным
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